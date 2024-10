Sólo cambiaría mi actual smartwatch por este modelo: es de Samsung y viene con WearOS

Desde que me compré aquél Samsung Gear Sport, he estado alejado de la marca en cuanto a smartwatch se refiere. He pasado por otros más económicos orientados al deporte, siendo mi actual pulsera inteligente la Xiaomi Mi Band 8 Pro. Siempre he querido volver a la marca, pero los precios de sus smartwatch suelen ser algo elevados. Salvo el Samsung Galaxy Watch6, que ahora puede encontrarse en El Corte Inglés por 199 euros.

Un reloj muy completo que viene con sistema operativo Wear OS

Este smartwatch de Samsung parte de un precio recomendado de 319 euros, y aunque ya se ha lanzado el Samsung Galaxy Watch7, que ofrece una muy buena experiencia, el modelo Samsung Galaxy Watch6 tiene una mejor relación calidad precio con la nueva oferta de El Corte Inglés. Aprovechando su descuento del 37% (120 euros al cambio), finalmente se queda por 199 euros.

El Samsung Galaxy Watch6 es un smartwatch bastante completo que se lanzó el año pasado y que a día de hoy siguen ofreciendo un gran rendimiento. En este caso, el modelo que está de oferta es el de 40 mm que integra una pantalla de 1,3 pulgadas Super AMOLED y que dispone de Always On.

Monta el procesador Exynos W930 Dual-Core junto con 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno, su batería es de 300 mAh y soporta carga rápida. Y aunque viene con un buen surtido de sensores para monitorizar la actividad física, uno de los aspectos más destacables es que su sistema operativo es Wear OS.

