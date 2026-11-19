Puede que tengas contratada una buena conexión a Internet, pero eso no significa que la señal llegue a cada rincón de casa. Es muy habitual que la señal del WiFi vaya perdiendo fuerza a medida que nos separamos del router, especialmente en casas con muchos obstáculos por medio o con paredes gruesas. La opción de tirar un cable Ethernet largo existe, pero es tediosa y puede conllevar obras. Por suerte, hay alternativas para mejorar la cobertura sin recurrir a esto.
TP-Link Deco BE3600 (3-Pack) Sistema WiFi 7 Mesh, BE3600 Doble Banda, 600m² | Cobertura para Toda la Casa hasta 600m². Red Unificada. Conecta 150 Dispositivos. 2 Puertos GE. Control Parental. App Deco.
Una de las marcas que más soluciones para esto tiene es TP-Link, la cual tiene un abanico muy grande de dispositivos que van desde sistemas WiFi Mesh a repetidores. Ahora que estamos en Black Friday,tenemos descuentos de hasta el 40 % para sus dispositivos y nosotros hemos hecho una selección de las cinco ofertas que nos parecen más interesantes:
- TP-Link Deco BE65 por 290,04 euros, pack de dos unidades con cuatro puertos Ethernet cada uno por si necesitas conexión estable en varios equipos.
- TP-Link Deco BE25/BE3600 por 211,95 euros, un sistema Mesh de WiFi 7 para casas grandes o con varias plantas de doble banda.
- TP-Link Archer BE230/BE3600 por 78,98 euros, un router económico con WiFi 7.
- TP-Link Archer NX600 por 277,87 euros, una opción de router que permite instalarle una tarjeta SIM y que no necesita de fibra óptica.
- TP-Link RE225BE por 82,99 euros, repetidor con WiFi 7 para ampliar la cobertura existente en casa y llevar la cobertura a cada rincón.
TP-Link Deco BE65
Empezamos por el sistema Mesh TP-Link Deco BE65, concretamente el pack de dos unidades. Utiliza WiFi 7 de triple banda, el cual permite utilizar tanto la banda de 2,4 como la de 5 y 6 GHz. Eso permite crear un WiFi estable por toda la vivienda, incluso si tenemos muchos dispositivos conectados. Este tipo de sistemas Mesh crea una red inteligente, por lo que te podrás mover de una habitación a otra sin necesidad de cambiar manualmente la configuración de tu dispositivo. Además, cada uno tiene cuatro puertos Ethernet de 2,5 Gbps, ideal para conectar dispositivos como ordenadores o consolas si tienes contratada fibra de alta velocidad. Su precio ahora en Black Friday es de 290,04 euros.
Sistema WiFi Mesh - TP-Link Deco BE65 (2 Pack), Wi-Fi 7 Tribanda BE9300, 4 Puertos 2.5 Gbps, IA, Seguridad Avanzada
TP-Link Deco BE25/BE3600
Una alternativa más económica a la anterior es este TP-Link Deco BE25/BE3600, otro sistema Mesh que, en esta ocasión, trae tres unidades. El hecho de que traiga un nodo más hace que sea un pack recomendable para viviendas grandes o de varias plantas. También cuenta con WiFi 7, aunque en este caso solo es un sistema de doble banda, pero con MLO. ¿Y qué implica esto? Que el dispositivo utiliza las dos bandas a la vez para ofrecer una conexión más rápida y estable para evitar cortes, incluso con varios dispositivos conectados. También cuenta con un puerto por unidad y está disponible por 211,95 euros.
TP-Link Deco BE25/BE3600 (3-Pack) Sistema WiFi 7 Mesh, BE3600 Doble Banda, 600m² | Cobertura para Toda la Casa hasta 600m². Red Unificada. Conecta 150 Dispositivos. 2 Puertos GE. Control Parental. App Deco.
TP-Link Archer BE230/BE3600
No todo lo que tiene ahora mismo con descuento TP-Link son sistemas Mesh. También tenemos disponibles routers como este Archer BE230/BE3600, una alternativa económica si quieres cambiar tu viejo dispositivo por uno con WiFi 7. Ofrece conectividad de doble banda, conexiones Ethernet de hasta 2,5 Gbps (lo que permite aprovechar mejor las conexiones de fibra de alta velocidad) y tiene un precio de 78,98 euros.
TP-Link Router Archer BE230/BE3600 | Wi-Fi 7 | 4 transmisiones | 2 Puertos de 2,5 G + 3 x 1 G, USB 3.0, 2.0 GHz Quad Core, 4 Antenas | VPN, EasyMesh, HomeShield, MLO, IOT Privado |
TP-Link Archer NX600
Pasamos ahora al TP-Link Archer NX600, un router diferente al anterior. En este caso, tenemos un dispositivo que nos permitirá conectarnos a Internet mediante una tarjeta SIM y una red móvil, eliminando la necesidad de tener una instalación de fibra óptica. Esto es perfecto para segundas residencias, viviendas rurales o lugares donde simplemente no tengamos una conexión fija a Internet. Está disponible por 277,87 euros.
TP-Link Archer NX600 - Router 5G SIM, WiFi 6 AX3000 Doble Banda, EasyMesh | Inserta una Tarjeta SIM para Internet sin Fibra en Cualquier Lugar. 1 Puerto 2.5GE y 2 Gigabit. Control Parental. App Tether.
TP-Link RE225BE
Para terminar, tenemos este TP-Link RE225BE. Se trata de un repetidor WiFi 7 pensado para hogares que solo necesitan mejorar la cobertura sin necesidad de instalar un sistema Mesh o un nuevo router. Es perfecto si, por ejemplo, tienes el router en un extremo de casa y necesitas simplemente que la señal llegue a las habitaciones del final. Al tener el descuento de Black Friday, se queda en solo 82,99 euros.
TP-Link RE225BE - Repetidor WiFi 7 BE3600 Doble Banda, Puerto GE, EasyMesh | Amplificador de Señal WiFi. Conexión Estable. Modo Punto de Acceso. Botón WPS para Configuración Fácil. App Tether. MLO.
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | TP-Link
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