Se agotó en Amazon, pero los PcDays de PcComponentes siguen teniendo en stock y rebajada la consola Game & Watch de Zelda

Las videoconsolas portátiles están pasando por un magnífico momento, algo de lo que rápidamente nos damos cuenta viendo el éxito de modelos como Nintendo Switch, Steam Deck o Asus ROG Ally, entre muchas otras. Lo cual no es de extrañar, ya que nos permiten disfrutar de toda clase de juegos allá donde nos encontremos. Y aunque la mayoría de ellas resultan relativamente caras, superando varios cientos de euros, también encontramos opciones tan económicas como esta consola de Nintendo por sólo 45,12 euros.

Hablamos de la Game & Watch. Una mítica videoconsola de Nintendo que suele estar agotada en la mayoría de tiendas y se agota rápidamente cuando recupera stock. Ahora, sin embargo, no sólo la encontramos de nuevo disponible, sino que además está rebajada en PcComponentes con motivo de sus PcDays, a sus 45,12 euros actuales.

A día de hoy existen dos alternativas cuando hablamos de la Game & Watch: una de Super Mario Bros. y otra de The Legend of Zelda, siendo la rebajada esta última. Una videoconsola que hará las delicias de los fans de esta mítica saga en particular, pero también de todos los gamers y amantes de lo retro, en general.

Estamos ante una videoconsola portátil muy pequeña ideal para llevar siempre encima y disfrutar de un buen puñado de títulos allá donde nos encontremos, tanto dentro como fuera de casa. Más aún ahora que ha llegado el verano y, con él, las vacaciones y los viajes.

Es pequeña, sí, pero también muy completa al incluir juegazos como The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link y The Legend of Zelda: Link's Awakening. Además de un minijuego llamado Plaga de topos y una función de reloj que le da nombre. Y encierra muchos secretos con los que sacarle el máximo partido.

