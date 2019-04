Samsung Galaxy S9+ a mitad de precio en eBay: 489,99 euros, más barato que nunca

Aunque los nuevos Galaxy S10 ya han salido al mercado y hemos encontrado ofertas muy interesantes para hacerse con ellos, la gama anterior sigue bajando de precio. Así, hoy es posible encontrar el Samsung Galaxy S9+ a mitad de precio, uno de los buques insignia de Samsung del pasado año: 489,99 euros en eBay.

Comprar Samsung Galaxy S9+ al mejor precio en eBay

Con un PVP de partida de 949 euros, el Samsung Galaxy S9+ se presentaba hace poco más de un año. A lo largo de este tiempo ha ido bajando de precio pero ahora podemos dar con el prácticamente a mitad de precio: 489,99 euros el modelo de 6 GB de RAM y 128 GB de capacidad en color azul. Se envía desde Francia por un vendedor que supera las 6.000 transacciones con un 98,2% de votos positivos. Además tiene 2 años de garantía.

Como vemos en la descripción, se trata de un Samsung Galaxy S9 Plus (SM-G965F/DS) dual SIM versión no española, pero es compatible con las bandas de redes 4G de las principales operadoras de nuestro país. No obstante, recuerda que al comprar un teléfono de fuera puede haber ciertas diferencias como por ejemplo el bloqueo de Samsung Pay, algo que puede activarse flasheando una ROM española.

En nuestro análisis del Samsung Galaxy S9+ destacamos el diseño y la construcción premium de este terminal, con resistencia IP68 al polvo y agua, la buena experiencia que ofrece la pantalla, su potencia y las opciones y resultados de la cámara.

