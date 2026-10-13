El Samsung Galaxy S26 Ultra baja de precio mucho antes del Black Friday: así es una de sus mejores ofertas hasta la fecha

Aunque será en el Black Friday (también en el Cyber Monday) cuando veamos algunas de las mejores ofertas del año en telefonía, ahora mismo podemos encontrar muy buenos precios en modelos de gama alta como lo es el Samsung Galaxy S26 Ultra. Este móvil en concreto no suele bajar demasiado de precio, pero hay excepciones como la de PcComponentes que lo tiene por 1.098,99 euros.

Uno de los mejores precios que ha tenido hasta la fecha

El Samsung Galaxy S26 Ultra es uno de los móviles más interesantes en lo que va del año. Es el mejor modelo de la marca (sin contar los plegables) y destaca sobre todo por una de las novedades que no solemos ver en la competencia: cuenta con una pantalla de privacidad que, de forma similar a lo que vemos con ciertos protectores, evita que quienes estén a nuestro lado puedan ver el contenido de la pantalla.

El móvil es bastante grande al contar con una pantalla de 6,9 pulgadas. El panel tiene tratamiento antirreflejos y ofrece una tasa de refresco de 1 a 120 Hz, así como una resolución QHD+ para ver contenido en alta calidad. A ello debemos sumarle que cuenta con un buen apartado de audio para consumir contenido multimedia.

A nivel interno viene equipado con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 junto con una configuración de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Su batería soporta carga rápida de 60W, incluye un S-Pen que es de lo más práctico y su módulo de cámaras trasero se compone de un sensor principal de 200 MP, un teleobjetivo 3x de 10 MP y otro 5x de 50 MP y un gran angular de 50 MP.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Samsung Galaxy S26 Ultra hoy ✅ LO MEJOR Su precio : es de los mejores que hemos visto hasta la fecha.

: es de los mejores que hemos visto hasta la fecha. La pantalla de privacidad es muy útil.

es muy útil. Su batería soporta carga rápida de 60W. ❌ LO PEOR El tratamiento antirreflejos no está tan bien conseguido como en la generación anterior.

no está tan bien conseguido como en la generación anterior. Las cámaras son poco ambiciosas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen móvil del ecosistema de Samsung que tenga buena pantalla y unas cámaras consistentes. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un móvil que sea muy cómodo de llevar en el bolsillo, ya que este modelo es bastante grande.

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Imágenes | Alejandro Alcolea, Samsung

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