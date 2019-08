Samsung Galaxy Note 9 6/128GB versión española a precio mínimo histórico en Amazon: 599 euros y 2 años de garantía

Tras el lanzamiento de los nuevos Samsung Galaxy Note 10+ y Note 10 hace una semana, como era de esperar el modelo anterior sigue bajando de precio. Uno de los sitios donde lo encontramos más rebajado y con 2 años de garantía es en Amazon, donde cuesta 599,14 euros la versión de 128 GB de capacidad y 6GB de RAM en color negro, una rebaja significativa desde los más de mil euros que costaba hace un año.

Comprar Samsung Galaxy Note 9 al mejor precio

El Samsung Galaxy Note 9 de 6 GB y 128 GB de capacidad versión española se queda en 599,24 euros en Amazon. Y es que aunque es posible comprar este terminal de gama alta por aproximadamente el mismo precio, no suele ser la versión española o no ofrece los 2 años de garantía que sí encontramos en Amazon. Es decir, que con este smartphone no habrá problemas con idiomas, redes o Samsung Pay, estando completamente operativo.

Tras analizar el Samsung Galaxy Note 9, lo que más nos gustó fue la calidad de su audio tanto a nivel de altavoces como auriculares, la magnífica experiencia con la pantalla en diferentes escenarios y el desempeño del terminal. Como curiosidad, fue uno de los smartphones mejor valorados por los editores de Xataka en 2018.

