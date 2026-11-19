Quedan unos días para que se celebre el Viernes Negro del Black Friday, pero MediaMarkt se ha adelantado con un nuevo Día sin IVA en el que tenemos ofertas en muchos dispositivos como el Kobo Libra Colour que se encuentra por 222,31 euros (antes 269 euros). No obstante, también se puede comprar con el Stylus 2 por 247,11 euros (antes 299 euros), lo que sale más rentable si exprimimos este accesorio.

Kobo Libra Colour + Stylus 2 PVP en MediaMarkt — 247,11 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un eReader a color y con botones

El Stylus 2 de Kobo tiene un precio recomendado de 63,99 euros, por lo que con la oferta nos sale bastante más barato; 24,80 euros concretamente. Por lo tanto, es ideal si exprimimos este accesorio a la hora de tomar notas y subrayar texto en las novelas o para dibujar, que también lo permite.

En cuanto al Kobo Libra Colour, se trata del eReader que incorpora botones físicos para pasar las páginas. Esto es una utilidad bastante interesante si no nos gusta demasiado pasarlas deslizando o pulsando la pantalla con el dedo. Además, permite que podamos configurar la orientación para diestros o zurdos.

Su pantalla de siete pulgadas es a color, lo que permite ver mejor los cómics o las revistas. También se puede subrayar texto con diferentes colores para que cada personaje tenga el suyo y es resistente al agua, algo que se agradece si leemos en épocas como el verano.

⚡ EN RESUMEN: oferta del kobo Libra colour hoy ✅ LO MEJOR Su precio es ideal si utilizamos el Stylus 2 .

. Incorpora botones para pasar las páginas .

. Su pantalla a color permite ver mejor los cómics y revistas. ❌ LO PEOR La pantalla no se ve tan bien a la hora de leer texto (en blanco y negro) como con otros modelos por la tecnología a color.

no se ve tan bien a la hora de leer texto (en blanco y negro) como con otros modelos por la tecnología a color. El precio es notablemente más alto de lo que veíamos en otras campañas, donde hemos llegado a encontrar este modelo sin Stylus por aproximadamente 179 euros. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres comprar un eReader con pantalla a color (sobre todo de siete pulgadas) y vas a exprimir el Stylus 2. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a leer únicamente novelas, ya que para ello es mejor apostar por el Kobo Clara BW o por un Kindle.

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Imágenes | Kobo

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