Revive las primeras aventuras de Link con la Game & Watch de The Legend of Zelda a 34,99 euros: regalazo para gamers y nostálgicos

La mítica serie de videojuegos de acción y aventuras The Legend of Zelda cumplió el año pasado 35 años, y Nintendo lanzó una edición especial de su clásica Game & Watch para conmemorarlo. Si eres fan de Link, la Game & Watch de The Legend of Zelda puede ser tuya por 34,99 euros en MediaMarkt.

Comprar videoconsola portátil Game & Watch The Legend of Zelda al mejor precio

Con un precio de venta al público recomendado de 49,99 euros, en MediaMarkt se puede adquirir con un descuento de 15 euros la Game & Watch de The Legend of Zelda, quedándose a 34,99 euros: un buen regalo para gamers y nostálgicos.

Esta pequeña videoconsola portátil incluye las tres primeras entregas de The Legend of Zelda: The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link y The Legend of Zelda: Link's Awakening. Cuenta con el minijuego de Plaga de topos, en el que hay que aplastar a los topos y está basado en Vermin, y un reloj digital con cronómetro interactivos.

