Relación calidad precio brutal y carga rápida a 65W: este móvil OnePlus es un chollo a 386 euros en el Black Friday de Amazon

Hacerse con un smartphone de gama media con una relación calidad precio excelente tienes ahora mismo en Amazon por el Black Friday 2021 un precio estupendo para el equilibrado OnePlus Nord 2 5G. Ahora mismo lo puedes encontrar por unos 386 euros con envío gratis.

Comprar el OnePlus Nord 2 5G al mejor precio

El One Plus Nord 2 5G tiene un precio oficial de 399 euros para la versión en oferta. No lleva la mayor rebaja del mundo este Black Friday, pero su precio, rebajado en unos 13 euros si lo elegimos en color azul, hace que esta opción de compra sea la más interesante del momento para un smartphone tan equilibrado y completo como este. Lleva además envío gratuito y envío rápido para usuarios Prime de Amazon.

OnePlus Nord 2 5G con 8GB RAM y 128GB de memoria con Cámara triple y 65W Warp Charge - 2 años de garantía - Blue Haze Hoy en Amazon por 385,00€ PVP en Fnac 399€PVP en Worten 395€

Este terminal que vuelve a colocarse entre la gama media y la alta como ya hiciera el modelo anterior. Con él tendremos un precio de lo más razonable, para un smartphone con muchas prestaciones heredadas de los gama alta de la marca.

El Nord 2 destaca por venir preparado para las redes 5G en un cuidado envoltorio del que entre por los ojos su pantalla AMOLED de 6,43 pulgadas con resolución Full HD+ (2.400 x 1.080) tras la que monta un procesador Dimensity 1200 de MediaTek acompañado de 8 GB de RAM, con 128 GB de almacenamiento para la versión más básica. (Existe otra versión superior, con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento).

En el aspecto fotográfico, ofrece un cámara principal triple, con un sensor principal de 50 Mp a f/1.88, más 8 Mp a f/2.25 para el angular y 2 Mp a f/2.46 para el sensor monocromo. Mientras, en la parte frontal encontramos una cámara de 32 Mp con una apertura máxima de f/2.45.

En la parte de la autonomía, tenemos una batería de 4.500 mAh con carga rápida a 65 W por USB-C.

Por lo demás, cabe destacar otros detalles como su sistema operativo OxygenOS 11.3 basado en Android 11, que es una de las ROM más limpias que podemos encontrar en el ecosistema del androide verde, así como un lector de huellas en pantalla que se suma al desbloqueo facial como medida de seguridad.

