Rebajadísimo este ordenador portátil Lenovo con pantalla 2K Dolby Vision, webcam Full HD y batería de larga duración

¿Buscas un ordenador portátil con pantalla de alta resolución, cámara Full HD y batería de larga duración que no suponga vender un riñón? El Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 7 cumple con esta descripción y está rebajado en Amazon ahora mismo a su precio mínimo de 699 euros. También se puede encontrar al mismo precio en MediaMarkt.

Comprar ordenador portátil Lenovo Yoga Slim 7 Pro al mejor precio

Con un precio de venta al público recomendado de 999 euros, se puede adquirir por 300 euros menos el ordenador portátil Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 7 en Amazon, alcanzando así su precio mínimo de 699 euros. Si se prefiere, se puede adquirir también en MediaMarkt con el mismo descuento y precio.

El Lenovo Yoga Slim 7 Pro de 7ª generación es un ordenador portátil con pantalla IPS de 14 pulgadas y resolución 2,2K (2.240 x 1.400 píxeles), brillo de 300 nits, precisión del color sRGB al 100% y compatibilidad con Dolby Vision, lo que es un punto a tener en cuenta si se va a usar para consumir contenido multimedia de plataformas como Netflix o Prime Video.

El modelo de esta oferta incorpora el procesador Intel Core i5-1240P, que está acompañado de 8 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno SSD. Esta configuración es más que suficiente para ejecutar con soltura el sistema operativo Windows 11 Home, el cual viene preinstalado para que el usuario puede usar el equipo nada más sacarlo de la caja.

Viene con gráficos integrados Intel Iris Xe, por lo que no es un equipo pensado para jugar o ejecutar tareas exigentes que tiren de tarjeta gráfica, pero solvente para los usuarios que quieren usar el ordenador portátil para ofimática, uso doméstico, estudiar, etc. Su batería proporciona hasta 14 horas de autonomía, incluye webcam Full HD con infrarrojos para usar Windows Hello, y los altavoces son compatibles con Dolby Atmos.

