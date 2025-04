Aunque es un ratón gaming, utilizo este Logitech para trabajar. Es de las mejores compras que he hecho en años y es barato

No me suelen gustar especialmente los periféricos gaming, generalmente por su estética. Pero hay uno que compraría dos, tres o más veces para tenerlo en el ordenador y el portátil, o en caso de que se me estropease: se trata del Logitech G502 Hero, un ratón que me encanta y que me sorprendió mucho una vez lo tuve en mis manos. Además, no es de los caros, ahora mismo se encuentra por 44,99 euros en Amazon.

Un ratón ideal para gaming y para trabajar

El Logitech G502 Hero es un ratón que me encanta por muchas razones. La primera es porque permite personalizarle el peso a través de unas pesas que podemos colocar o quitar de su interior. Podemos personalizar el peso a nuestro gusto, un punto muy positivo si pasamos muchas horas utilizándolo, como es mi caso.

Pero sin duda lo que más me gusta son todos los botones que incluye. No los utilizo todos, pero sí la mayoría, y a través del software Logitech G Hub les he asignado funciones de copiar y pegar, suprimir e incluso de minimizar las ventanas de las aplicaciones. De esta forma, no tengo que soltar el ratón para utilizar un atajo o tecla del teclado. Parece una tontería, pero esto resulta ser muy cómodo.

Además, algo que pensaba que no utilizaría, pero que he acabado utilizando diariamente, es esa rueda con "scroll infinito". Al pulsar un botón, podemos girar la rueda para que haga scroll muy rápido y sin fricción —generando así ese efecto "infinito"—, y es algo a lo que le he encontrado una grandísima utilidad a la hora de utilizar documentos de Word de gran extensión, páginas web y, sobre todo, hojas de cálculo.

El ratón de Logitech es el que uso todos los días —de vez en cuando lo compagino con el Logitech MX Vertical—, y en estos años que llevo utilizándolo estoy muy encantado. Su precio ha ido bajando con el tiempo y ahora se puede encontrar muy barato, por lo que es, a título personal, una muy buena opción de compra.

