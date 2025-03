Si quieres un móvil con un diseño que enamore y sin gastar más de 300 euros, este Nothing es el que te recomiendo

Cambiar de móvil puede ser un quebradero de cabeza si no sabes cuál elegir, sobre todo porque todos los terminales suelen presentar un diseño parecido. Aunque si eres de romper las normas y buscan un smartphone con un diseño diferente al resto (y que no cueste un pastizal), este Nothing Phone (2a) es uno de los que te recomiendo. Ahora, en la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon está rebajado a 259 euros.

Un móvil barato pero con buenas prestaciones

El Nothing Phone (2a) es un móvil de gama media cuya principal seña de identidad es su diseño. De él destaca la unión de la doble cámara trasera, el sistema de luces LED (o Glyph Interface) en el que vas a poder configurar hasta 15 funciones para que actúen siguiendo un patrón de iluminación LED.

En cuanto a la pantalla de este terminal es de tipo AMOLED flexible de 6,7 pulgadas y ofrece resolución de 1.084 x 3,412 píxeles. Alcanza un brillo máximo de 700 nits y presenta una tasa de refresco de 120 Hz.

El procesador que monta este móvil de Nothing es el MediaTek Dimensity 7200 Pro, acompañado de una RAM de 12 GB y 256 GB de almacenamiento interno. Además, integra una doble cámara trasera de 50+50 MP y una delantera de 32 MP.

Su batería tiene una capacidad de 5.000 mAh y admite carga rápida a 45 W. Funciona bajo el sistema operativo Nothing OS 2.5 (basado en Android 14). Por último, en el apartado conectividad, destaca por incluir 5G, WiFi ax, Bluetooth 5.3 y NFC.

