Qué freidora de aire Cecotec comprar según tus necesidades

Las freidoras de aire se han convertido en dispositivos casi indispensables para muchas familias. Algo que no es de extrañar, ya que además de permitir comer más sano (no requieren de prácticamente nada de aceite), se pueden preparar platos en muy poco tiempo y no tienen un gasto energético demasiado elevado.

Aunque Cosori es la marca más conocida y cuenta con un buen número de freidoras de aire, no podemos olvidarnos de Cecotec; una marca que ha sabido apostar en este tipo de dispositivos lanzando un gran número de freidoras de aire orientadas a un público muy amplio. En este artículo vamos a hablar sobre Cecotec y sobre cuáles son las freidoras de aire ideales según las necesidades de cada núcleo familiar.

Nuestra selección de freidoras de aire Cecotec, de un vistazo

Si tienes una casa pequeña

Tanto si vives en un pequeño apartamento o simplemente dispones de poco espacio para colocar una freidora de aire, Cecotec tiene un buen surtido de freidoras de aire que son compactas, pero que no prescinden demasiado de una buena capacidad para cocinar alimentos. La Cecotec Cecofry Fantastik Window 4000 (54,90 euros) no sólo es bastante completa, sino que además tiene un precio muy competitivo.

Esta freidora de aire cuenta con capacidad de 4 litros y viene con una ventana en la parte frontal, de tal forma que se puede ver cómo se van cocinando los alimentos sin necesidad de abrirla constantemente. Permite cocinar alimentos con una temperatura de hasta 200 ºC, viene con termostato y ofrece una potencia de 1.400W. Además, dispone de nueve modos preconfigurados de cocinado y cuenta con protección contra el sobrecalentamiento.

Si vives en pareja

En cambio, si lo que buscas es una freidora de aire de mayor capacidad que permita cocinar alimentos para dos personas, lo más idóneo es buscar un modelo con, al menos, una capacidad de 5,5 litros. Y por un precio ligeramente superior con respecto al anterior modelo, la freidora de aire Cecotec Cecofry Full Inox 5500 Pro (69,90 euros) es ideal. No sólo tiene un precio muy ajustado, sino que además viene con algunos accesorios. También se puede encontrar sin accesorios por 64,90 euros en la tienda de Cecotec.

La Cecotec Cecofry Full Inox 5500 Pro es una freidora de aire que cuenta con capacidad de 5,5 litros y que permite cocinar alimentos a una temperatura de hasta 200 ºC y con una potencia de hasta 1.700W. Dispone de temporizador de hasta una hora, cuenta con ocho modos preconfigurados para cocinar que se pueden seleccionar desde el panel táctil frontal e incluye varios accesorios fabricados en silicona.

Si tienes hijos

Las freidoras de aire de gran capacidad están orientadas a núcleos familiares grandes, pero hay algunos modelos que, además, permiten cocinar varios alimentos por separado; algo que puede venir muy bien a familias con hijos. La Cecotec Cecofry Advance 9000 Window (109 euros) es ideal para estos núcleos familiares, ya que cuenta con capacidad de 9 litros, pero se puede dividir para tener dos cestas de 4,5 litros cada una.

Esta freidora de aire Cecotec también permite cocinar alimentos con una temperatura de hasta 200 ºC, pero en esta ocasión ofrece una potencia de hasta 2.200W para cocinar de forma mucho más rápida. Además de contar con un doble cesto para cocinar alimentos por separado, viene con temperatura dual (para cocinar con diferentes temperaturas), dispone de ocho modos preconfigurados para cocinar y en la parte frontal nos encontramos tanto con el panel táctil como con una ventana para ver cómo se cocinan los alimentos.

Si tienes un presupuesto reducido

Por otro lado, si dispones de un presupuesto ajustado, no quieres gastar demasiado dinero o simplemente estás buscando una freidora de aire sencilla para utilizarla de forma ocasional, el modelo más recomendado de la marca es el Cecotec Cecofry Pixel 2500 (39,90 euros). Además, está disponible tanto con controles manuales como con controles táctiles (49,90 euros).

Esta freidora de aire es muy compacta, cuenta con una capacidad de 2,5 litros y ofrece una potencia de 1.200W. También dispone de la tecnología PerfectCook para conseguir cocinar alimentos tiernos por dentro y crujientes por fuera, cuenta con protección contra el sobrecalentamiento y viene con un temporizador de hasta 30 minutos.

Si quieres controlar todo desde tu móvil

Al igual que tantas otras marcas, como Cosori, Cecotec tiene algunos modelos que son compatibles con su app para smartphones. Y una de las más interesantes (por precio y calidad) es la Cecotec Cecofry FoodCourt 11000 Connected C (199 euros), una freidora de aire "inteligente" que, además, es ideal para núcleos familiares grandes o para cocinar varios alimentos a la vez.

Pese a que cuenta con una gran capacidad de 11 litros, esta freidora de aire es compacta, ya que tiene dos cestos colocados de forma vertical con capacidad de 6 y 5 litros. Dispone de ocho modos de cocción con función grill, para hornear, asar, fermentar, deshidratar, recalentar y para mantener los alimentos calientes. Permite cocinar alimentos con una temperatura de hasta 230 ºC y desde la app se puede configurar la sincronización para que los alimentos terminen de cocinarse a la vez, para controlar la temperatura y el temporizador y para acceder a muchas otras funciones.

