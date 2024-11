Probar la experiencia de trabajar con un ratón vertical no tiene que ser una ruina. Este modelo cuesta ahora menos de 20 euros

Para quienes trabajamos durante muchas horas frente al ordenador, los ratones verticales son muy recomendables para aliviar los dolores de muñeca. Llevo tiempo pensando comprar uno, pero nunca me había decidido por saber si me adaptaría o no. Pero, ahora, he encontrado este Trust Verto en oferta, por 17,35 euros en Amazon.

Un ratón vertical muy barato y que cuenta con casi 15 mil reseñas

Si hay algo que me está haciendo decantarme por la compra de este ratón vertical es la increíble “Oferta Flash” que tiene Amazon. Su precio recomendado es de 34,99 euros pero, en estos momentos, está disponible a mitad de precio, por 17,35 euros. Además, comprándolo ahora, puedo conseguir un 50% de descuento en un producto de Internet Security.

El Trust Verto es un ratón vertical ergonómico, con el que puedes colocar la muñeca y el brazo en una posición natural de 60 grados. Gracias a esto, se puede trabar sin dolor ni esfuerzo. También destaca su ligereza y forma, que hace que se adapte perfectamente a todos los tamaños de mano.

Empezar a disfrutar de las bondades de este ratón vertical es algo muy rápido y sencillo. Se trata de un periférico Plug & Play. Esto significa que tan solo tienes que conectar el microrreceptor del ratón a tu ordenador de sobremesa o portátil y comenzar a usarlo desde ese instante.

Incorpora un soporte para pulgar y revestimiento de goma, lo que mejora la comodidad y el agarre. Además, integra un sensor óptico de 800/1200/1600 DPI. Asimismo, para el pulgar trae dos botones, que permiten conseguir un control rápido y preciso.

