Prepararse para la vuelta al cole sale muy barato con esta oferta: portátil MSI con procesador i3 por poco más de 300 euros

Con una calidad fuera de toda dudad, MSI es una de las marcas líderes en portátiles para jugar y para creación de contenidos, pero en su gama también podemos encontrar equipos más modestos sin renunciar a esa calidad de la que hablamos. Si este curso vas a necesitar un equipo más básico pero no vas sobrado de presupuesto, también tienes algunas opciones de la marca, como por ejemplo el MSI Modern 15 B11M-042XES que ahora, en Amazon, tienes a su precio más bajo hasta la fecha, por sólo 319 euros con envío gratuito.

Comprar el MSI Modern 15 B11M-042XES al mejor precio

Este portátil tiene un precio habitual de 499 euros, aunque desde hace unas semanas, Amazon, (que lo vende en exclusiva), lo tiene por 100 euros menos, a 399. Ahora podemos encontrarlo por 90 euros menos todavía, a unos interesantísimos 319 euros que incluyen envío gratuito y rápido, en un único día para usuarios Prime o para aquellos que aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido.

El MSI Modern 15 B11M-042XES es un portátil de la gama básica de la marca, aunque bastante capaz gracias a la elección de procesador. Cuenta con una pantalla IPS Full HD de 15 pulgadas a 60 Hz y dispone de teclado completo y retroiluminado, en un conjunto con un peso de 1,7 Kg. Eso sí, no trae sistema operativo, aunque eso no debe preocuparnos demasiado, ya que instalar Windows 11 es fácil y no sale caro.

En su configuración encontramos el procesador Intel Core i3-1215U de decimosegunda generación, que integra una gráfica Intel Iris Xe, junto con unos unos 8 GB de RAM y un SSD de 256 GB, algo ajustados, pero ampliables..

Además, en cuanto a conectividad este portátil nos ofrece WiFi 6 y Bluetooth 5.2 y a la hora de ampliarlo o conectarle periféricos, nos ofrece un par de puertos USB 2.0, más un USB 3.2 Tipo A y un USB 3.2 Tipo C con capacidad de carga, junto con un lector de tarjetas SD.

