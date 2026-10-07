El premio a mejor chollo en móviles durante la Fiesta de Ofertas Prime se lo lleva el Google Pixel 11 Pro con estas configuraciones

Queda poco para el Black Friday, por lo que esperábamos una Fiesta de Ofertas Prime normalita. Lo que nos ha sorprendido es que encontremos buenas ofertas en móviles, sobre todo en algunos muy recientes. De hecho, el mejor chollo se lo lleva el Google Pixel 11 Pro que se encuentra bastante rebajado en varias de sus configuraciones:

Google Pixel 11 Pro ( 256 GB ) por 1.021 euros.

) por 1.021 euros. Google Pixel 11 Pro (512 GB) por 1.151 euros.

Además, está de oferta al mismo precio en todos sus colores.

Precio mínimo histórico

MediaMarkt también ha ido lanzando ofertas en este móviles, y bastante buenas por cierto. Pero no han sido lo suficientemente atractivas como las que tiene Amazon durante su campaña, ya que, aunque la diferencia realmente es pequeña y en móviles tan caros no se nota tanto, siempre viene bien "ahorrarnos" unos eurillos.

Evidentemente hablamos de un nuevo precio mínimo histórico (el anterior es de 1.035 euros, precio que también encontramos en MediaMarkt). Probablemente, una vez finalizada la campaña esta misma noche, el precio vuelva a subir, por lo que es un buen momento para comprar este modelo hasta el Black Friday, que ya veremos si vemos la misma, mejores o peores ofertas.

Además, aunque no todo el mundo puede beneficiarse de ello, es importante comentar que Amazon ahora mismo está ofreciendo un descuento adicional de 100 euros si tenemos una cuenta Prime Student, por lo que si somos estudiantes podemos tener el móvil por menos de 1.000 euros.

En lo que se refiere al Google Pixel 11 Pro, volvemos a tener un modelo compacto con pantalla de 6,3 pulgadas y un sistema de cámaras que añade un super zoom 120x a través de software, además de un telefoto x5. La pantalla OLED LTPO ofrece una muy buena calidad a la hora de consumir contenido multimedia, su sistema operativo recibirá actualizaciones de software durante siete años y viene con muchas funciones de inteligencia artificial.

Si quieres saber si este móvil es para ti, yo me lo compraría si busco un buen sistema de cámaras (aunque lo mejor no son sus lentes, sino la fotografía computacional), un móvil pequeño, un móvil que rinda bien en el día a día y un móvil que tenga un buen software Android.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Google Pixel 11 Pro hoy ✅ LO MEJOR Su precio : ha bajado bastante durante la campaña.

: ha bajado bastante durante la campaña. Su sistema de cámaras .

. Su formato compacto. ❌ LO PEOR La batería no ha cambiado mucho con respecto a generaciones anteriores .

. La carga rápida es de 30W. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil para realizar muchas fotografías, que ocupe poco espacio y que rinda bien en el día a día. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un móvil cuya batería aguante más de uno o dos días. Para ello hay que ir a otras marcas.

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