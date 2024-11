El precio del Apple Watch SE es más bajo que nunca, pero eso no es lo que ha provocado que lo compre

Los relojes inteligentes se han convertido con los años en un gadget casi indispensable para muchísimos usuarios, gracias a la versatilidad que ofrecen a la hora de controlar nuestro smartphone o para monitorizar nuestra salud. El Apple Watch SE es uno de los más populares del mercado, y gracias al Black Friday, que podéis seguir con nosotros en directo, ahora podemos encontrar el modelo de 2024 a su precio mínimo histórico: 219,00 euros.

El Apple Watch SE de 2ª generación es una ganga

No cabe duda de que la oferta que Apple ha aplicado a su smartwatch más popular (no por nada cuenta con el sello de "opción Amazon") es un motivo más que suficiente para decantarse por él. Sin embargo, esa no es la principal razón que ha provocado que no haya duda un segundo en comprarlo. La primera, como es lógico, es que se trata de un dispositivo de la propia Apple, por lo que es el mejor acompañante para un teléfono iPhone.

Aunque soy consciente de que el modelo SE tiene limitaciones respecto al resto, lo cierto es que este Apple Watch que permite acceder a casi todo lo que me importa con un precio de entrada mucho más bajo. Poder controlar las notificaciones y las llamadas a través del propio reloj es un plus muy importante, y poder pagar sin tener que sacar mi móvil o tarjeta es algo que siempre eché en falta en las smart bands que tuve.

Además, Apple se ha centrado mucho en ofrecer un completo sistema de monitorización de la salud, hasta el punto de que si detecta algo anormal llama a los servicios de emergencia. De hecho, una amiga tuvo un accidente de coche hace poco, y aunque salió ilesa, su Apple Watch llamó inmediatamente a emergencias. Sinceramente, es algo que, a pesar de no dársele mucho valor en otras ocasiones, es un motivo más que suficiente para justificar mi compra, ya que lo más importante que tenemos es nuestra salud.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Apple, Luke Chesser en Unsplash

