Philips tiene una freidora de aire que nuestros expertos añadirían a la cesta de la compra y está más barata que nunca con cupón

Las freidoras de aire se han convertido en un electrodoméstico imprescindible en una gran cantidad de hogares, pues es capaz de facilitarnos la vida en la cocina y preparar comidas más saludables que nos permiten incluso ahorrar aceite (algo que se agradece por el precio que tiene).

Si todavía no te has hecho con una y estás en la búsqueda de un modelo que ofrezca excelentes prestaciones, ahora en Amazon tienes la Philips Airfryer Serie 3000 L a precio mínimo histórico de 79 euros al aplicar cupón.

Comprar Philips Airfryer Serie 3000 L al mejor precio

Esta freidora de aire de la marca Philips tiene un precio recomendado de 139,99 euros, pero en estos momentos la puedes encontrar con un gran descuento en Amazon por unos ajustados 99 euros.

Pero eso no es todo, ya que, si marcas la casilla de aplicar cupón de 20 euros antes de añadirla a tu cesta de la compra, te la estarás llevando por un precio nunca antes visto de 79 euros, lo que se traduce en un ahorro total de 61 euros. Además, su envío es gratuito y rápido para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes.

La Philips Airfryer Serie 3000 L es una freidora de aire de tamaño compacto (36 x 26,4 x 29,5 cm) que destaca por contar con una cesta de 4,1 litros de capacidad para preparar hasta cuatro raciones en una sola tanda. Asimismo, nos ofrece una potencia de 1.400 W y se complementa con una tecnología Rapid Air, la cual se encarga de realizar una cocción uniforme con excelentes resultados.

Por otro lado, dispone de un panel digital táctil con 7 programas preestablecidos para diferentes tipos de comidas con un solo toque, aunque también tenemos la posibilidad de poner un temporizador de hasta 60 minutos y ajustar la temperatura entre los 80 y 200º.

Otra característica a resaltar es que su cesta es totalmente desmontable y cuenta con un revestimiento antiadherente para facilitar su limpieza, siendo incluso apta para el lavavajillas. Y si quieres organizar mejor tu menú semanal, puedes disfrutar de una gran variedad de recetas de manera totalmente gratuita a través de la app NutriU.

También te puede interesar

COSORI Freidora de Aire 5,5 L, Air Fryer con 100 Recetas en Español, Freidora sin Aceite con 13 Funciones, Pantalla Táctil LED, Cocción Rápida y Saludable, Cesta Antiadherente, Temporizador, Negra Hoy en Amazon — 115,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

SUPERFÁCIL FREIDORA DE AIRE: COCINA CON 3-6 INGREDIENTES Hoy en Amazon — 9,45 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Cecotec Kit de Accesorios para Freidora sin Aceite de 5 a 6,5 L Cecofry Pack Accessories. 8 Accesorios, Revestimiento Antiadherente, Aptos para Lavavajillas, BPA-free Hoy en Amazon — 19,90 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Más ofertas

Recuerda que suscribiéndote a Amazon Prime dispones de 30 días de prueba gratis y podrás disfrutar de otros servicios como Prime Video. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegramo en nuestros perfiles de Twitter, Facebooky la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Philips

En Xataka Selección | El Corte Inglés rebaja 130 euros esta cafetera superautomática Philips: manejo sencillísimo para cafés y lattes de calidad al instante

En Xataka | Me he comprado una freidora de aire y ya casi no uso el horno: estos son mis consejos y recomendaciones de compra