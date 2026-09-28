HOY SE HABLA DE

PcComponentes tiene esta freidora de aire de cristal (al estilo Ninja) y ahora puedes comprarla por menos de 45 euros

Buena, bonita y barata, esta airfryer es ideal para cocinas con poco espacio en la encimera

Freidora De Aire De Cristal Origial Pccomponentes
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
Linkedin twitter instagram
2842 publicaciones de Fran León

Cocinar de forma rápida, limpia y con muy poco aceite se ha convertido en un básico de casi cualquier cocina. Sin embargo, uno de los inconvenientes recurrentes de las freidoras de aire tradicionales es tener que abrir el cajón continuamente para comprobar cómo va la cocción, perdiendo calor por el camino.

Para resolver esto a un precio mínimo, PcComponentes cuenta en su catálogo con esta freidora de aire Origial FryFit Glass, un modelo que emula el diseño transparente de alternativas más caras como las de Ninja y que ahora se puede conseguir por 44,99 euros durante los Días Naranjas.

Origial FryFit Glass 4L Freidora de Aire de Cristal 4L Capacidad 1500W Portátil

Origial FryFit Glass 4L Freidora de Aire de Cristal 4L Capacidad 1500W Portátil

PVP en PcComponentes — 44,99 Amazon — 59,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una freidora de aire de cristal a precio imbatible

Freidora De Aire Origial Fryfit Glass Pccomponentes

La gran seña de identidad de esta freidora de aire es su cubeta de cristal borosilicato resistente a altas temperaturas, que ofrece una visión de 360 grados sobre los alimentos en todo momento.

Ya en Action (y rebajada) la solución para tener luz en la terraza, balcón o patio sin obras y sin necesidad de enchufes
En Xataka
Ya en Action (y rebajada) la solución para tener luz en la terraza, balcón o patio sin obras y sin necesidad de enchufes

Con una capacidad de cuatro litros y una potencia de 1.500 W, permite preparar raciones suficientes para dos o tres personas sin ocupar un espacio excesivo en la encimera, convirtiéndose en ideal para cocinas pequeñas.

Además de la ventaja visual, el recipiente de cristal facilita notablemente la limpieza en comparación con los antiadherentes convencionales que terminan desgastándose con el tiempo. Cuenta también con un panel táctil intuitivo en la parte superior para ajustar el tiempo y la temperatura, convirtiéndose en una opción sumamente práctica para quienes buscan dar el salto a este tipo de cocina sin realizar un gran desembolso.

⚡ EN RESUMEN: oferta para freidora de aire freidora de aire Origial FryFit Glass hoy

 LO MEJOR

  • Limpieza más duradera e higiénica: al no depender de recubrimientos antiadherentes de teflón que se rayan, el cristal resulta más fácil de lavar y mantiene su estado como el primer día.
  • Control visual absoluto: su cesta de cristal transparente permite controlar el punto exacto de tostado sin necesidad de abrir la cubeta ni perder temperatura.

❌ LO PEOR

  • Capacidad justa para familias grandes... Sus 4 litros están pensados para hogares de una a tres personas; si necesitas cocinar para cuatro o más de una sola vez, se quedará corta.
  • Manejo del recipiente de cristal... Aunque es resistente y térmico, requiere un pelín más de cuidado al manipularlo y lavarlo en comparación con una cesta metálica tradicional.

💡 CÓMPRALO SI... Quieres preparar cenas rápidas, guarniciones o freír sin aceite de forma sencilla en el día a día.

⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas cocinar piezas grandes de carne, pollos enteros o varias raciones abundantes a la vez. En este caso, te convendría optar por modelos a partir de 5,5 o 6 litros.
Hoy en Lidl (y rebajada) esta mini hidrolimpiadora Parkside de 1.400 W ideal para limpiar el patio, terraza o incluso el coche
En Xataka Smart Home
Hoy en Lidl (y rebajada) esta mini hidrolimpiadora Parkside de 1.400 W ideal para limpiar el patio, terraza o incluso el coche

También pueden interesarte

Ninja MAX PRO, Freidora de Aire sin Aceite, 6,2L, Piedra/Dorado

Ninja MAX PRO, Freidora de Aire sin Aceite, 6,2L, Piedra/Dorado

Hoy en Amazon — 99,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
Cecotec Freidora de Aire 9 L Cecofry Advance 9000 Full Inox 2800W

Cecotec Freidora de Aire 9 L Cecofry Advance 9000 Full Inox 2800W

Hoy en Amazon — 79,90
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Webedia y Origial (PcComponentes)

En Xataka | Cinco accesorios ideales para exprimir al máximo tu cafetera superautomática

En Xataka | Freidora de aire Cosori vs Cecotec: diferencias y cuál comprar

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios