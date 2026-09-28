PcComponentes tiene esta freidora de aire de cristal (al estilo Ninja) y ahora puedes comprarla por menos de 45 euros

Cocinar de forma rápida, limpia y con muy poco aceite se ha convertido en un básico de casi cualquier cocina. Sin embargo, uno de los inconvenientes recurrentes de las freidoras de aire tradicionales es tener que abrir el cajón continuamente para comprobar cómo va la cocción, perdiendo calor por el camino.

Para resolver esto a un precio mínimo, PcComponentes cuenta en su catálogo con esta freidora de aire Origial FryFit Glass, un modelo que emula el diseño transparente de alternativas más caras como las de Ninja y que ahora se puede conseguir por 44,99 euros durante los Días Naranjas.

Una freidora de aire de cristal a precio imbatible

La gran seña de identidad de esta freidora de aire es su cubeta de cristal borosilicato resistente a altas temperaturas, que ofrece una visión de 360 grados sobre los alimentos en todo momento.

Con una capacidad de cuatro litros y una potencia de 1.500 W, permite preparar raciones suficientes para dos o tres personas sin ocupar un espacio excesivo en la encimera, convirtiéndose en ideal para cocinas pequeñas.

Además de la ventaja visual, el recipiente de cristal facilita notablemente la limpieza en comparación con los antiadherentes convencionales que terminan desgastándose con el tiempo. Cuenta también con un panel táctil intuitivo en la parte superior para ajustar el tiempo y la temperatura, convirtiéndose en una opción sumamente práctica para quienes buscan dar el salto a este tipo de cocina sin realizar un gran desembolso.

⚡ EN RESUMEN: oferta para freidora de aire freidora de aire Origial FryFit Glass hoy ✅ LO MEJOR Limpieza más duradera e higiénica: al no depender de recubrimientos antiadherentes de teflón que se rayan, el cristal resulta más fácil de lavar y mantiene su estado como el primer día.

al no depender de recubrimientos antiadherentes de teflón que se rayan, el cristal resulta más fácil de lavar y mantiene su estado como el primer día. Control visual absoluto: su cesta de cristal transparente permite controlar el punto exacto de tostado sin necesidad de abrir la cubeta ni perder temperatura. ❌ LO PEOR Capacidad justa para familias grandes... Sus 4 litros están pensados para hogares de una a tres personas; si necesitas cocinar para cuatro o más de una sola vez, se quedará corta.

Sus 4 litros están pensados para hogares de una a tres personas; si necesitas cocinar para cuatro o más de una sola vez, se quedará corta. Manejo del recipiente de cristal... Aunque es resistente y térmico, requiere un pelín más de cuidado al manipularlo y lavarlo en comparación con una cesta metálica tradicional. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres preparar cenas rápidas, guarniciones o freír sin aceite de forma sencilla en el día a día. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas cocinar piezas grandes de carne, pollos enteros o varias raciones abundantes a la vez. En este caso, te convendría optar por modelos a partir de 5,5 o 6 litros.

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Imágenes | Webedia y Origial (PcComponentes)

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