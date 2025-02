El outlet de MediaMarkt vende una de las PlayStation 5 Slim más baratas del momento: nueva y con envío gratis

Se han cumplido ya cuatro años desde que saliesen a la venta las videoconsolas de última generación de Sony y Microsoft y a día de hoy hacernos con cualquiera de ellas no sólo es sencillo, también muy barato. A excepción, claro, de PlayStation 5 Pro. Pero si andamos tras la pista de una de estas consolas y queremos ahorrar lo máximo, la oferta que protagoniza ahora PS5 Slim (rebajada a 404,10 euros) es como para no dejar escapar.

Se trata del modelo digital, sin lector de discos

Cada pocos meses, las consolas de Sony protagonizan campañas de rebajas que las dejan bastante por debajo de sus PVP. Sin contar con períodos como Black Friday o Días sin IVA, claro. Pero en épocas normales, el mejor lugar al que acudir para conseguir PlayStation 5 rebajada es sin duda el outlet de MediaMarkt en eBay.

Aquí no sólo encontramos dispositivos reacondicionados, procedentes de devoluciones o de exposición. También hay opciones de compra totalmente nuevas y a estrenar, con tiempos de envíos muy cortos y además gratuitos. Este es el caso de esta PS5 Slim Digital. Eso sí, quedan pocas unidades así que deberíamos darnos prisa si no queremos quedarnos sin ella.

PlayStation 5 Slim es el actual modelo no Pro a la venta de las videoconsolas de Sony para la actual generación. Más ligera y compacta que PS5 original, en este caso viene sin lector de discos pero con una capacidad de 1 TB. De modo que si estamos cómodos con el formato digital, no tendremos ningún problema. Y cómo no, viene con un mando DualSense, que es uno de sus mayores puntos fuertes.

