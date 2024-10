El outlet de MediaMarkt liquida un sinfín de productos: teléfonos Pixel, AirPods y ordenadores a precio de chollo

Si quieres comprar tecnología a buen precio, a priori puede parecerte algo imposible, pero no es así. El outlet de MediaMarkt en eBay es esa tienda en la que puedes adquirir algunos de los últimos lanzamientos en productos tecnológicos y con un buen descuento. Te vamos a mostrar alguno de los chollos que hemos encontrado hoy.

Google Pixel 8

Sin duda alguna, es uno de los teléfonos de referencia para quienes quieren un Android puro. Su precio oficial es de 699 euros pero está disponible ahora en el outlet de MediaMarkt con casi el 50% de descuento, por 363,53 euros.

Se trata de un móvil que ha estado en exposición en tienda pero cuenta con total garantía. El Google Pixel 8 tiene una pantalla de 6,2 pulgadas y monta el chip Google Tensor G3. Viene con Android 14 y tiene una doble cámara trasera de 50+12 MP. Además, su sistema fotográfico está impulsado por la inteligencia artificial.

Apple AirPods 3ª generación

Para todo aquel que tenga un iPhone, los AirPods son el compañero inseparable. Ahora, en el outlet de MediaMarkt en eBay tienes disponibles los AirPods 3 en oferta, AirPods 109,85 euros frente a los 174 euros que suelen costar. Se trata también, al igual que el anterior móvil, de un modelo de exposición.

Los AirPods 3 tienen un diseño parecido al de los Pro y son resistentes al sudor y al agua. Vienen con Audio Espacial e integran el chip H1 de Aapple. Su estucho de carga es inalámbrico y su batería ofrece una autonomía de hasta 30 horas con el estuche de carga.

Lenovo Tab M10 Plus

Si estás buscando una tablet, esta Lenovo Tab M10 Plus 3ª generación es una de las mejores opciones en relación calidad-precio que puedes encontrar. Con un precio habitual de 139 euros, ahora puedes llevártela por 122,40 euros en el outlet de MediaMarkt.

Esta Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) es de gama media y cuenta con pantalla LCD IPS de 10,61 pulgadas y resolución 2K. Sus altavoces soportan Dolby Atmos y también integra modo lectura. En conectividad, destaca por contar con WiFi 5, Bluetooth 5.0, minijack de 3,5 mm y puerto USB-C.





Portátil Microsoft Surface Laptop Go 3

Con un 50% de descuento, este portátil de Microsoft es una muy buena opción si quieres un nuevo ordenador. Se trata de un producto de exposición que puedes comprar ahora en el outlet de MediaMarkt por 449,50 euros.

Este Microsoft Surface Laptop Go 3 tiene una pantalla PixelSense de 12,4 pulgadas. Monta un procesador Intel Core i5-1235U, acompañado de una RAM de 8 GB y 256 GB de capacidad de almacenamiento. Su batería dura hasta 11 horas y el sistema operativo que trae es Windows 11 Home.

All in one HP 22-df0077ns

Otro ordenador que merece la pena comprar en el outlet de MediaMarkt es este All in One de HP. Su precio original es de 507,30 euros pero, ahora, puedes llevarte este que ha sido utilizado para exposición en tienda física, por 400,99 euros.

Este All in One de la firma HP monta un procesador AMD Ryzen 3, con una RAM DDR4 de 8 GB y un almacenamiento interno de 256 GB. Su pantalla es de 21,5 pulgadas con resolución Full HD y ángulo de visualización de 178º. El sistema operativo que trae es Windows 11.

