Adiós a los cables con este PC de sobremesa todo en uno de HP: incluye lo necesario para trabajar como en la oficina

Los ordenadores de sobremesa all-in-one son una opción práctica y elegante al integrar pantalla y unidad central en un solo dispositivo, lo cual nos permite ahorrar espacio, además de simplificar el cableado. Si estás interesado en adquirir uno a buen precio, ahora tienes una gran oportunidad para hacerte con este HP 27-cr0005ss por tan solo 799,99 euros en Amazon.

Este ordenador HP todo en uno tiene un precio recomendado y habitual de 1.049 euros en Amazon, pero ahora lo puedes encontrar con un descuento de 249 euros que nos permite llevárnoslo por unos 799,99 euros. Su envío es gratuito y rápido para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio.

El HP 27-cr0005ss es ordenador de sobremesa all in one ideal para utilizar en el hogar u oficinas. Cuenta con una pantalla IPS de 27 pulgadas con microborde que nos brinda una resolución Full HD (1.920 x 1.080 píxeles), un brillo máximo de 300 nits y una gama de colores sRGB del 99%.

Por otro lado, viene impulsado por un procesador AMD Ryzen 7 7730U que se acompaña de una memoria RAM de 16 GB, un almacenamiento SSD de 1 TB y unos gráficos integrados AMD Radeon. Todo ello funcionando bajo un sistema operativo Windows 11 Home que ya viene preinstalado.

También incluye una cámara HP True Vision con un sistema de privacidad emergente abatible, la cual nos brinda una resolución HD para hacer videollamadas o grabaciones, además de un combo de teclado y ratón inalámbricos HP 510SP en color blanco.

