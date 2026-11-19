Desde hace ya unos días, PcComponentes está ofreciendo descuentos del Black Friday. Aunque todavía queda una semana para que el verdadero viernes negro tenga lugar, el establecimiento ha rebajado todo tipo de productos. En las últimas horas han sido los televisores los que han recibido ofertas potentísimas, lo que ha hecho que sea uno de los mejores momentos del año para renovar tu vieja televisión.
TV LG OLED evo AI OLED42C64LA 42" 4K UltraHD 120Hz Smart TV Dolby Vision + PlayStation 5 Slim Digital
Aunque hay varios modelos rebajados, hemos seleccionado 5 entre todos ellos, con representación de tecnologías como OLED, QLED o Mini LED:
- LG OLED evo AI OLED42C64LA + PS5 Slim digital por 1.399,00 euros, un pack perfecto para tener una Smart TV OLED y una PS5 de regalo.
- Philips OLED 65OLED761/12 por 999,00 euros, una opción OLED con el añadido de AmbiScape.
- Xiaomi TV S 2025 65" por 529,00 euros, una Smart TV QD-Mini LED de 65" y un gran precio.
- TCL QD Mini LED 55P8L por 429,00 euros, otro modelo QD-Mini LED pensado para espacios más pequeños.
- Xiaomi QLED 43" A PRO 2026 por 259,00 euros, una televisión perfecta para presupuestos ajustados.
LG OLED evo AI OLED42C64LA + PS5 Slim digital
Para empezar, tenemos una de las mejores ofertas que podemos encontrar en este periodo de ofertas. No solo podremos conseguir una Smart TV OLED evo 4K de 42 pulgadas, compatible con VRR, Dolby Vision y contenido en HDR10. Lo mejor del pack es que viene junto con una PlayStation 5 Slim digital, justo a tiempo para el lanzamiento de GTA 6. El precio del pack ahora mismo es de 1.399,00 euros.
TV LG OLED evo AI OLED42C64LA 42" 4K UltraHD 120Hz Smart TV Dolby Vision + PlayStation 5 Slim Digital
Philips OLED 65OLED761/12
En el caso de que busques una televisión OLED, pero de un tamaño superior y con ciertos añadidos, este modelo de Philips es una opción fantástica. En este caso, cuenta con un panel 4K de 65" capaz de funcionar a 120 Hz nativos. Cuenta con todas las ventajas que podemos esperar para poder jugar, como compatibilidad con VRR. Pero, además, debemos sumar la presencia de AmbiScape, la tecnología exclusiva de Philips, para obtener una mayor sensación de inmersión. Ahora mismo su precio es de 999,00 euros.
Philips Ambilight TV 65OLED761/12 65 Inch 4K OLED Smart TV | P5 AI Perfect Picture Engine, Ultra HD, Google TV, Dolby Vision and Atmos Sound
Xiaomi TV S 2025 65"
En el caso de que andemos buscando una opción más económica, pero que igualmente ofrezca una calidad de imagen espectacular, este modelo de Xiaomi es una opción muy interesante. Monta un panel QD-Mini LED de 65", con una tasa de refresco de 144 Hz y compatibilidad con VRR, FreeSync Premium y otras tecnologías para jugar. Además, también permite usar Dolby Vision IQ, HDR10+ e incluso IMAX Enhanced, y viene con Google TV instalado. SU precio ahora mismo es de 529,00 euros.
Xiaomi TV S 2025 65" QD Mini LED UltraHD 4K Google TV
TCL QD Mini LED 55P8L
Si una televisión de 65 pulgadas es demasiado grande para tu salón o habitación, también tenemos esta alternativa de TCL de 55". También monta un panel QD-Mini LED, por lo que podemos esperar una calidad de imagen fantástica. Es compatible también con funciones como VRR, AMD FreeSync Premium y más. Además, también cuenta con Google TV como sistema operativo. Su precio ahora mismo es de 429,00 euros.
TV TCL QD Mini LED 55P8L 55" 4K UltraHD 144Hz Smart TV Google TV HDR10 Dolby Vision
Xiaomi QLED 43" A PRO 2026
Finalmente, en el caso de que andes buscando una Smart TV económica y "compacta", la Xiaomi TV A Pro es una opción fantástica. Cuenta con Google TV como sistema operativo, lo que permitirá instalar todo tipo de aplicaciones. Además, monta un panel QLED 4K de 43 pulgadas, que es capaz de reproducir contenido en HDR10+. Su precio ahora mismo es de 259,00 euros.
Xiaomi QLED 43" A PRO 2026 4K Smart TV Google TV WiFi Bluetooth Chromecast
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Imágenes | LG, Xiaomi, Philips, TCL
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