Ya es oficial la Huawei MatePad Pro 12, una nueva tablet ultradelgada de gama alta con pantalla PaperMatte

Huawei lleva ya tiempo lanzando tablets muy interesantes, como la MatePad 11.5 S. Desde ayer mismo, tenemos un nuevo modelo que busca hacerse un hueco entre las mejores tablets del mercado. Se llama MatePad Pro 12 y, aunque su PVP es de 1.299 euros, ha llegado con una promo de lanzamiento que la deja en 1.199 euros. Te contamos lo más destacado que tiene.

HUAWEI MatePad Pro 12 PVP en Huawei — 1.199,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ultradelgada, con pantalla PaperMatte y lápiz de regalo

Esta nueva tablet de Huawei es un dispositivo pensado para ser muy manejable, ideal si tienes pensado sacarla de casa. Apenas pesa 454 gramos, menos de lo que pesa, por ejemplo, el iPad base de Apple. Y no es solo que sea ligera, sino que tan solo tiene 4,7 milímetros de grosor. Es un detalle muy a tener en cuenta, especialmente si buscas un dispositivo que puedas usar cómodamente tumbado.

Uno de sus puntos clave, como ocurre con otras tablets de Huawei, es su pantalla. En este caso, estamos ante un panel OLED flexible de 12 pulgadas con tecnología PaperMatte. Esta ayuda a evitar reflejos, dando a la vez una mejor sensación de escritura al utilizar el lápiz que, por cierto, incluye. Todo con un brillo máximo de 1.600 nits y una tasa de refresco de 144 Hz, lo que hará que tengamos una experiencia muy fluida a la hora de leer o jugar.

El dispositivo viene con varias herramientas que buscan potenciar la productividad, como Huawei Notes. También cuenta con su propio software para dibujar o ilustrar, algo para lo que esta tablet es perfecta. Para terminar, cabe destacar que, pese a ser muy delgada, tiene una batería de 9.760 mAh que promete hasta 13,7 horas de reproducción de vídeo.

⚡ EN RESUMEN: Huawei matepad pro 12 ✅ LO MEJOR Ultradelgada y ligera: Es una tablet que no llega a 5 mm de grosor, lo que la hace cómoda de transportar y de usar en cualquier parte.

Es una tablet que no llega a 5 mm de grosor, lo que la hace cómoda de transportar y de usar en cualquier parte. Su pantalla: Su pantalla, de 12 pulgadas y con tecnología PaperMatte, es perfecta tanto para leer como para dibujar o trabajar.

Su pantalla, de 12 pulgadas y con tecnología PaperMatte, es perfecta tanto para leer como para dibujar o trabajar. Viene con descuento y lápiz de regalo: De salida, parte con descuento de 100 euros y viene con el M-Pencil Pro de regalo. ❌ LO PEOR Sin servicios de Google: Como otros dispositivos de este fabricante, no tiene servicios de Google. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una tablet que destaque por un diseño ultradelgado y que cuente con una pantalla OLED grande para leer, dibujar o trabajar. ⛔ NO LO COMPRES SI... Los servicios de Google son esenciales para ti o simplemente buscas una tablet más económica.

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