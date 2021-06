Ofertas en grandes electrodomésticos con alta eficiencia energética en los días sin IVA de El Corte Inglés

Con el cambio en las tarifas del precio de la luz mucha gente intenta cambiar de hábitos, pero para algunas tareas es realmente complicado. Poner una lavadora por la noche no es una buena idea por las posibles molestias que se puedan causar a los vecinos. Por no hablar de que no se va a esperar hasta las primeras horas de la madrugada para preparar la cena y encender el horno.

Una manera de intentar ahorrar es con electrodomésticos que tengan alta eficiencia energética (clasificados como A, A+, A++ y A+++ para los que menos consumen. Hay que aprovechar que esta clasificación sigue vigente, pero no por mucho tiempo más.) Sobre todo, en grandes electrodomésticos de uso diario, que es donde más se va a notar la diferencia.

En este artículo hemos recopilado algunas de las mejores ofertas de lavadoras, frigoríficos, hornos, placas y aparatos de climatización con los que no consumir tanta energía, aprovechando la campaña de los dos Días sin IVA que ha lanzado El Corte Inglés.

Ofertas de lavadoras

Lavadora de carga frontal Whirlpool W8 W846WR SPT: esta lavadora de la marca Whirlpool (660,29 euros, antes 799 euros) cuenta con la clasificación energética A, es de carga frontal y puede soportar hasta 8 kg. La velocidad de centrifugado es de 1.300 rpm, entre sus funciones están la del programa automático y lavado en frío, así como un indicador LCD para conocer su estado. El nivel de ruido durante el centrifugado es de 72 dB, su consumo de agua es de 46 litros, y el energético de 47 kWh/100 ciclos.

Lavadora de carga frontal Whirlpool W8 W846WR SPT de 8 kg y 1.300 rpm

Lavadora de carga frontal Midea Serie Knight ML09K1400w: esta lavadora de la marca Midea (429,73 euros, antes 549 euros) cuenta con la clasificación energética A+++. De carga frontal, admite hasta 9 kg, y su velocidad de centrigudado es de 1.400 rpm. Tiene una gran variedad de programas, como el rápido de 15 minutos, para productos sintéticos, ropa de bebé o lavado silencioso. Durante el lavado alcance los 57 dB, y en el centrifugado los 79 dB. El consumo de agua al año es de 11.880 litros, y el energético anual de 158 kWh.

Lavadora de carga frontal Midea Serie Knight ML09K1400w de 9 Kg y 1.400 rpm

Lavadora secadora Haier HWD80-B14979-S Motor Inverter Direct Motion: esta propuesta de la marca Haier (549,56 euros, antes 739 euros) cuenta con la clasificación energética A y durante el lavado-secado la D. La capacidad máxima de la carga es de 8 kg, y de 5 kg para el secado. La velocidad de centrifugado es de 1.300 rpm, y tiene muchas funciones, como la express de 15 minutos, cuidado para la ropa de bebé, algodón 20ºC y otros. Otras de sus prestaciones son ABT antibacterias y la iluminación LED del tambor. El consumo energético es de 47 kWh/100 ciclos y del ciclo lavado-secado 266 kWh/100 ciclos.

Lavadora secadora Haier HWD80-B14979-S Motor Inverter Direct Motion de 8 Kg y 1.400 rpm

Lavadora secadora "inteligente" LG F4DV7009S2S: la alternativa de LG (825,57 euros, antes 1.079 euros) tiene clasificación energética A, y D para el lavado-secado. La capacidad máxima de carga es de 9 kg, y 6 kg para el secado. La velocidad de centrifugado es de 1.400 rpm, e incorpora muchas funciones (antialérgico, refresco con vapor, rápido de 14 minutos, Eco 40-60 y más)

Ofertas de frigoríficos y congeladores

Frigorífico combi Haier AFE735CWJ Total No Frost: pasamos a los frigoríficos y congeladores con este combi de Haier (627,24 euros, antes 759 euros) de clasificación energética A++. Tiene una capacidad útil del refrigerador de 233 litros, y el congelador de 97 litros. Emplea tecnología Total No Frost y compresor Inverter. La puerta tiene tres estantes y compartimentos. Por su parte, el congelador tiene una capacidad de congelación de 12 kg/24 horas y un consumo de energía de 265 kWh al año.

Haier AFE735CWJ - Frigorífico combi con congelador de cajones, 1,9m de alto, Motor Inverter, Total No frost, Libre Instalación, Blanco, Clase A++

Frigorífico combi Balay 3KF7892GI Total No Frost: la opción del conocido fabricante Balay (825,57 euros, antes 1.169 euros) tiene clasificación energética A++, con una capacidad útil del refrigerador de 279 litros, y 87 litros del congelador. Cuenta con refrigeración y congelación súper con autodesconexión, y alarma óptica y acústica. Dispone de varios compartimentos para frutas y verduras con regulador de humedad, para carnes y pescados, botellero cromado y bandejas de cristal. Consume al año 273 kWh.

Frigorífico combi integrable Teka CI3 350 NF: este modelo de Teka (767,73 euros, antes 929 euros) tiene clasificación energética A++, una capacidad útil del refrigerador de 275 litros y del congelador de 69 litros. Cuenta con termostato regulable y alarma acústica de puerta abierta. Dispone de varios compartimentos como cajón ZeroBox, botellero cromado y bandejas de cristal. El consumo energético anual es de 240 kWh.

Frigorífico mini Saivod FSM614W: este mini frigorífico de Saivod (106,61 euros, antes 129 euros) cuenta con clasificación energética A+ y una capacidad útil de 45 litros. El consumo energético diario es de 0,3 kWh.

Frigorífico mini Saivod FSM614W con capacidad de 45 litros

Congelador vertical Saivod TTC84N con frío estático: si no te es suficiente con el frigorífico de la nevera, este de Saivod (152,88 euros, antes 185 euros) tiene clasificación energética E (es muy complicado encontrar congeladores con la A, A+, etc.) y una capacidad útil de 95 litros. La capacidad de congelación es de 10,5 kg/24 horas y el consumo energético de 209 kWh el año.

Congelador vertical Saivod TTC84N con frío estático

Congelador vertical Liebherr GP1486 con 4 cajones: un mini congelador (627,24 euros, antes 759 euros) con clasificación energética D y una capacidad de almacenamiento útil de 103 litros. Cuenta con función SuperFrost y bloqueo infantil. De cuatro cajones, el consumo energético es de 137 kWh el año.

Congelador horizontal Saivod AT1106N: almacena hasta 298 litros con este congelador horizontal de Saivod (222,30 euros, antes 299 euros), aunque su punto fuerte no es la eficiencia energética (clasificación F). Consume 288 kWh el año, y la capacidad de congelación es de 15kg/24 horas.

Congelador horizontal Saivod AT1106N con capacidad de 298 litros

Ofertas de hornos

Horno multifunción Electrolux EOF4P74X con limpieza pirolítica: este horno de Electrolux (329,73 euros, antes 529 euros) tiene clasificación energética A+ y una capacidad de hasta 72 litros. Cuenta con 10 funciones de cocción (descongelar, grill rápido, gratinar, carne, pizza, etc.) Los mandos son escamoteables, la limpieza autopirolítica y la puerta de apertura abatible. La temperatura puede regularse hasta 300º.

Horno multifunción AEG BPE642120M pirolítico: la propuesta de AEG (503,28 euros, antes 799 euros) tiene clasificación energética A+ y una capacidad de hasta 70 litros. Dispone de carriles telescópicos en un nivel, y varias opciones de ajuste del grill. Cuenta con programas automáticos por peso, autolimpieza pirolítica y sistema de seguridad para niños.

AEG BPE642120M Horno Multifunción con Limpieza Pirolítico, 10 funciones, Cocción Uniforme, Sonda Térmica, Ventilador XXL, Pantalla LCD Táctil, Antihuellas, Bandeja XXL, Inox, A+, 72 Litros

Horno multifunción Electrolux KOAAS31CX con limpieza a vapor: un horno de gama alta de Electrolux (1.734,61 euros, antes 2.099 euros) con clasificación energética A++ y una capacidad de hasta 70 litros. Tiene muchas funciones: gratinar, descongelar, desecar, cocción 100% vapor, calentar platos, conservas alimentos y muchos otros. Se puede controlar el horno a través de comandos de voz usando Google Assistant o la app para dispositivos móviles. La potencia total es de 3.500W.

Horno multifunción Electrolux KOAAS31CX con limpieza a vapor

Ofertas de climatización

Aire acondicionado Split 1x1 Inverter Haier Tide 35 Wi-Fi: refréscate este verano con este aparato de aire acondicionado con función de calefacción de Haier (276,01 euros, antes 455 euros). Tiene clasificación energética A++ en refrigeración y A+ en calefacción. Su capacidad de refrigeración nominal es 2752 Frig/h, y la capacidad de calefacción nominal de 3924 Kcal/h. El consumo de refrigeración es de 184 kWh el año, y en calefacción de 980 kWh por año.

Aire acondicionado Split 1x1 Inverter Haier Tide 35 Wifi con 2.752 frig/h y 3,924 kcal/h

Aire acondicionado Split 1x1 Inverter Daikin Sensira TXF35C: otra opción de aire acondicionado es este de Daikin (635,50 euros, antes 769 euros) con clasificación energética A++ para refrigeración y A+ en calefacción. Tiene modo sueño, modo Powerful y temporizador de 24 horas. Viene con doble filtro purificador de aire. Capacidad de refrigeración nominal: 2837 Frig/h y capacidad de calefacción nominal: 3010 Kcal/h.

Aire acondicionado Split 1x1 Inverter Daikin Sensira TXF35C con 2.837 frig/h y 3.010 kcal/h

Aire acondicionado Multisplit 2x1 Inverter Saivod ASGM3525I: pon aire acondicionado y calefacción en dos habitaciones con este pack Multisplit 2x1 Inverter de Saivod (693,35 euros, antes 839 euros). Tienen clasificación energética A++ en refrigeración y A+ en calefacción. Dispone de modo noche, turbo, descongelación y precalentamiento "inteligente". Una unidad tiene refrigeración nominal de 1.532 Frig/h y calefacción nominal de 1.620 Kcal/h, mientras que la otra es de 1.968 Frig/h y 1.620 Kcal/h, respectivamente.

Aire acondicionado Multisplit 2x1 Inverter Saivod ASGM3525I con 1.532 frig/h + 1.968 frig/h

Aire acondicionado portátil Daitsu APD 12X con 2.923 frig/h: este aparato portátil de aire acondicionado de Daitsu (395,85 euros, antes 479 euros) tiene una clasificación energética A en refrigeración. La capacidad de refrigeración nominal es de 2.923 Frig/h y su peso es de 35 kg.

