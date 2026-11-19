Hoy en día, contar con una buena conexión a internet en casa es más importante que nunca. Especialmente porque prácticamente cualquier dispositivo está conectado a internet: la televisión, el móvil e incluso el frigorífico o la lavadora. Por esa razón es fundamental tener un router en condiciones, para evitar que nuestra red se sature. Y gracias a la Black Week de FRITZ!, ahora podemos encontrar varios de estos dispositivos a precios mucho más atractivos que de normal.

Además de routers, esta marca también es conocida por ofrecer sistemas Mesh de gran calidad, con los que podemos tener una conexión Wi-Fi mucho más estable, algo fundamental ahora que viene la Navidad y nuestra casa puede llenarse de gente. Para ello hemos hecho una selección de algunos de los productos que se pueden encontrar en oferta en estos momentos:

FRITZ!Box 6850 5G por 269,99 euros, un router de una calidad fantástica con conectividad 5G.

por 269,99 euros, un router de una calidad fantástica con conectividad 5G. FRITZ!Repeater 2700 por 119,99 euros, un sistema Mesh "económico" con el que mejorar tu red Wi-Fi.

por 119,99 euros, un sistema Mesh "económico" con el que mejorar tu red Wi-Fi. FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 4200 (3 Pack) por 389,99 euros, un pack pensado para casas grandes u oficinas.

FRITZ!Box 6850 5G

El FRITZ!Box 6850 5G es un router de alta gama que es capaz de ofrecer internet a través de la red móvil 5G, 4G y 3G. Es un dispositivo compatible con Wi-Fi 5 de hasta 1,2 Gbps, integrando además la tecnología Mesh Wi-Fi, ideal para cuando queramos montar un sistema de malla en casa para potenciar nuestra conexión. El router es ideal para llevar a cabo automatizaciones inteligentes, que te permitirán controlar aspectos como la electricidad o la calefacción de tu casa. Además, la marca ofrece soporte prolongado y una garantía de hasta 5 años. Ahora mismo su precio es de 269,99 euros, en lugar de los 345,99 euros que marca su PVP.

FRITZ!Repeater 2700

En el caso de que ya tengáis un buen router en casa y lo que queréis es mejorar la señal Wi-Fi, este repetidor para ampliar la red Mesh es perfecto para ello. Es compatible con el nuevo estándar Wi-Fi 7, por lo que tendremos una estabilidad en la red como nunca antes hemos visto. Es compatible con cualquier router, pero está pensado especialmente para acompañar al FRITZ!Box, con el que podremos alcanzar velocidades de hasta 6,4 Gbps. Además, cuenta con conexión LAN para que podamos conectar cualquier dispositivo como si estuviera directamente conectado al router. Su precio ahora mismo es de 119,99 euros, en lugar de los 168,99 euros que marca su PVP.

FRITZ!Repeater 2700 | Mesh Wi-Fi Extender PVP en FRITZ! — 119,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 4200 (3 Pack)

Finalmente, en el caso de que tengamos una casa muy grande o si es para oficina, este kit compuesto por 3 Mesh Wi-Fi 4200 es una de las mejores opciones que podemos encontrar. Gracias a ellos tendremos funciones como acceso para invitados, programación horaria e incluso control parental. Este modelo también se puede conectar por LAN a cualquier router, e incluso por la terminal de fibra óptica (ONT). Es una opción perfecta si vamos a tener muchos dispositivos conectados a la red. Su precio ahora mismo es de 389,99 euros, en lugar de los 424,99 euros que marca su PVP.

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Imágenes | FRITZ!

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