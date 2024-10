Nunca he usado ratones 'trackball' pero las valoraciones (y el precio) de este súper ventas me hacen valorar el cambio

La elección de periféricos que hagamos para nuestros dispositivos es sumamente personal, pudiendo encontrar decenas de configuraciones diferentes para un mismo equipo dependiendo de quién lo use. Algo que, cuando hablamos del PC de sobremesa, se eleva a una nueva dimensión. Sobre todo si entramos al terreno de los teclados y ratones.

Kensington K72196WW - Trackball Pro Fit Ergo TB550 Amazon — 45,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Los 45 euros que cuesta este ratón trackball me hacen valorarlo como una opción a tener en cuenta

Independientemente de si usamos nuestro equipo para trabajar o para jugar, los periféricos con que lo acompañemos tienen un impacto vital en la experiencia que acabamos obteniendo. Y tanto es así, que en mi caso, al usar mi equipo para ambas tareas, nunca me he planteado cambiar mi ratón clásico por uno vertical, ergonómico o trackball. Sin embargo, este modelo que acaba de bajar a sólo 45 euros me hace dudar.

Si andamos tras la pista de un nuevo ratón para trabajar o tareas que no precisen de una precisión milimétrica (jugar a títulos competitivos, por ejemplo), este Kensington K72196WW rebajado a su mínimo histórico es un gran candidato. Porque no le falta de nada y gracias a su diseño ergonómico y su trackball no necesitamos mover la muñeca ni el brazo en ningún momento. Algo que puede hacernos ganar en comodidad durante largas sesiones de uso.

Dejando de lado su trackball, que es su aspecto más diferencial, este Kensington también destaca por su conectividad inalámbrica que nos permite elegir entre conexión Bluetooth o 2,4 GHz, por su gran autonomía de hasta 4 meses de uso con una sola carga y su batería incorporada que nos hará olvidarnos de tener que cambiar pilas. Así como 7 botones ampliamente configurables a los que añadir atajos que nos hagan la vida más fácil.

Por otro lado, este modelo cuenta con unas geniales valoraciones por parte de los compradores, con 4,3 estrellas sobre 5 basadas en casi 20.000 reseñas, que se dice pronto. Las cuales lo convierten en una de las opciones de compra preferidas de su categoría.

