Nunca habíamos visto el Apple Watch Ultra 3 tan barato sin ser reacondicionado: una oferta que solo está disponible hasta esta noche

Hace algo menos de un mes, Apple presentaba su Watch Ultra 4. Trae novedades interesantes como un nuevo procesador y funciones IA, pero su precio roza los 900 euros y, probablemente, tarde en bajar de precio. Justo ahí brilla más esta oferta del Apple Watch Ultra 3, disponible hoy a su nuevo precio mínimo histórico: 679 euros.

Precio mínimo histórico para el Apple Watch Ultra 3

Esta oferta es muy jugosa por varias razones (más allá de que estamos ante un gran reloj, claro). Los dispositivos de Apple apenas bajan de precio (de hecho, han subido muchos de ellos recientemente) y, si a eso le sumamos que el nuevo modelo es 220 euros más caro, lo cierto es que es una gran opción si estás buscando un nuevo reloj de Apple.

Este reloj de Apple es especialmente recomendable para usuarios que realizan mucho deporte o actividad física al aire libre. Incorpora un buen surtido de funciones y sensores de salud para que podamos medir factores como el oxígeno en sangre, la frecuencia cardíaca o incluso hacer un electrocardiograma. También incluye un detector de caídas.

Otro de sus puntos clave es la pantalla, que es de 1,99 pulgadas y tiene un brillo máximo de 3.000 nits (por lo que la veremos bien incluso cuando la luz incide sobre ella). Tiene un rendimiento sobresaliente, 64 GB de almacenamiento y su autonomía es de 42 horas.

⚡ EN RESUMEN: oferta del apple watch ultra 3 ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Es la primera vez que lo vemos a este precio.

Es la primera vez que lo vemos a este precio. Muchas funciones de salud: Ideal si buscas un reloj deportivo para medir tu salud, así como tus entrenamientos.

Ideal si buscas un reloj deportivo para medir tu salud, así como tus entrenamientos. Su pantalla: Tiene un pantallón que se ve genial, incluso en exteriores. ❌ LO PEOR Es grande: Puede quedarte enorme si tienes una muñeca pequeña.

Puede quedarte enorme si tienes una muñeca pequeña. Su autonomía: Aunque no tiene una mala autonomía, se queda lejos de lo que empiezan a ofrecer relojes de otros fabricantes. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un reloj Apple porque tienes un iPhone y quieres uno de los mejores que hay actualmente. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un modelo más pequeño o directamente quieres esperar a que el nuevo Watch Ultra 4 baje de precio.

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Imágenes | Apple, Xataka

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