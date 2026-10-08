El nuevo Galaxy Z Fold8 Ultra, teles Micro RGB, electrodomésticos y más: los mejores descuentos de los AppsDays de Samsung

Si estás buscando un nuevo dispositivo o electrodoméstico Samsung, tienes ahora activa una nueva promo en su tienda oficial. Esta, llamada AppDays, es bien sencilla de aprovechar: solo tenemos que hacer nuestra compra a través de la app oficial y utilizar un cupón de descuento que dependerá de si queremos un teléfono o electrodoméstico ('APP10'), así como un televisor ('APP15TV'). Además, podemos aprovechar un descuento extra de hasta 100 euros por pagar con Bizum o Samsung Pay, así como reembolsos de hasta 826 euros para móviles y de hasta 500 euros para electrodomésticos.

De entre todo lo que hay disponible, os dejamos a continuación las seis ofertas que nos parecen más interesantes.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra por 1.664,10 euros, uno de los mejores plegables de 2026.

por 1.664,10 euros, uno de los mejores plegables de 2026. Galaxy Z Fold8 por 1.484,10 euros, el primer plegable de Samsung con este tipo de formato.

por 1.484,10 euros, el primer plegable de Samsung con este tipo de formato. Smart TV Mini LED por 458,15 euros, un televisor de 65 pulgadas con una gran relación calidad-precio.

por 458,15 euros, un televisor de 65 pulgadas con una gran relación calidad-precio. Smart TV Micro RGB por 934,15 euros, mínimo histórico para este televisor Micro RGB de 65 pulgadas.

por 934,15 euros, mínimo histórico para este televisor Micro RGB de 65 pulgadas. Frigorífico Combi RB38C776CS9/EF por 665 euros, con 2 metros de alto y 390 litros de capacidad total.

por 665 euros, con 2 metros de alto y 390 litros de capacidad total. Lavasecadora WD80HG4U04BEEC por 494 euros, ideal para tener lavadora y secadora en un mismo electrodoméstico si tienes poco espacio.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

El Galaxy Z Fold8 Ultra es uno de los mejores teléfonos de este 2026 y uno de los mejores plegables de Samsung hasta la fecha. Es un dispositivo potente que cuenta con una pantalla interior espectacular de 8 pulgadas con resolución QXGA+, 12 GB de memoria RAM y un sistema de triple cámara que logra muy buenos resultados. Además, utiliza una batería de silicio-carbono de 5.000 mAH.

¿Por cuánto nos podemos hacer con él? El PVP del dispositivo es de 2.199 euros, pero ahora mismo se encuentra rebajado hasta los 1.949 euros. Así podéis conseguirlo por 1.664,10 euros:

Si utilizamos Bizum o Samsung Pay como forma de pago, obtendremos un descuento adicional de 100 euros.

Además, usando el código ' APP10 ' desde la app, nos llevaremos otro 10 % de descuento extra.

' desde la app, nos llevaremos otro 10 % de descuento extra. A todo lo anterior hay que sumarle que, si elegimos este color exclusivo de la tienda de Samsung llamado Verde Nocturno, nos llevaremos una funda y unos Galaxy Buds4 Pro de regalo.

También nos podremos beneficiar de un reembolso de hasta 826 euros con Entrega y Estrena.

Galaxy Z Fold8

Si quieres un móvil de este tipo, pero prefieres un formato diferente, también se queda a muy buen precio el Galaxy Z Fold8. Es el primer móvil con este diseño tamaño pasaporte que lanza Samsung y destaca especialmente por sus pantallas (la interior es de 5,5 pulgadas con hasta 3.000 nits), su rendimiento con el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 y su software. Este, como el anterior, tiene siete años de actualizaciones garantizadas.

El PVP de este móvil parte de los 1.999 euros, aunque ahora mismo lo tenemos rebajado hasta los 1.749 euros. Te contamos cómo comprarlo por 1.484,10 euros:

Usando Bizum o Samsung Pay como forma de pago, obtendremos un descuento adicional de 100 euros.

También tenemos el código ' APP10 ' desde la app para llevarnos otro 10 % de descuento extra.

' desde la app para llevarnos otro 10 % de descuento extra. A todo lo anterior hay que sumarle que, si elegimos uno de los colores exclusivos, nos llevaremos una funda y unos Galaxy Buds4 Pro de regalo.

También nos podremos beneficiar de un reembolso de hasta 826 euros con Entrega y Estrena.

Smart TV Mini LED

Calidad-precio, si buscas un nuevo televisor, te puede encajar muy bien este M72H de Samsung. Se trata de un modelo con 65 pulgadas, ideal para salones de tamaño medio o grandes. El mismo utiliza retroiluminación Mini LED, lo que se traduce en un mejor control de la iluminación y un nivel de brillo alto. El PVP del mismo es de 779 euros, pero lo tenemos rebajado hasta los 539 euros. A partir de ahí, tenemos dos vías para obtener un descuento extra del 15 %:

Pidiendo un código al chat de expertos

O usando el código 'APP15TV.

Con cualquiera de estas vías, el precio final de este televisor será de 458,15 euros. Y tenemos la opción de elegir instalación en pared gratis.

TV 65" Mini LED M72H 4K Samsung Vision AI Smart TV 2026 PVP en Samsung (con descuentos) — 458,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Smart TV Micro RGB

Como alternativa, también tenemos a muy buen precio este Micro RGB R85H. Esta tecnología logra un resultado que se acerca mucho a lo que ofrecen los televisores OLED, por lo que podemos esperar una calidad de imagen sobresaliente tanto para ver cine como para todo tipo de usos (incluso videojuegos). Su precio de partida para la versión de 65 pulgadas es de 2.199 euros, pero ahora mismo está rebajado hasta los 1.099 euros (un descuentazo del 50 %). Aquí podemos beneficiarnos de un descuento del 15 % que podemos obtener de tres formas:

Pidiendo un código al chat de expertos

Utilizando un código alfanumérico que aparece en la parte superior de la propia página del televisor

O usando el código 'APP15TV'.

Con cualquiera de estas vías, el precio final de este televisor será de 934,15 euros. También podemos beneficiarnos de la instalación en pared gratuita.

TV 65" 4K Micro RGB R85H Samsung Vision AI Smart TV (2026) PVP en Samsung (con descuentos) — 934,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Frigorífico Combi RB38C776CS9/EF

En electrodomésticos, también tenemos descuentos importantes y reembolsos de hasta 500 euros. Este frigorífico combi es un muy buen ejemplo de ello: tiene 2 metros de alto, 390 litros de capacidad total y un acabado en acero inoxidable. Además, se integra en el ecosistema SmartThings, lo que nos permitirá consultar su consumo (entre otras cosas) desde la app para móviles.

El PVP de este frigorífico de Samsung es de 1.109 euros, pero ahora mismo se encuentra rebajado hasta los 739 euros. Sí, además, usamos el código 'APP10' desde la app de la tienda de Samsung, su precio se queda en solo 665 euros.

Frigorífico Combi 2m 390L y Smart AI - RB38C776CS9/EF PVP en Samsung (con descuentos) — 665,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Lavasecadora WD80HG4U04BEEC

Y cerramos esta selección de ofertas con esta lavasecadora, muy útil para pisos pequeños. Su tambor tiene 8 kg de capacidad para la lavadora y 6 kg para la secadora, contando además con un sistema que libera vapor para eliminar hasta el 99,9 % de bacterias y alérgenos. En este caso, su precio de partida es 799 euros, aunque ahora mismo está rebajada hasta los 549 euros. Con el mismo código 'APP10', nos la podemos llevar a casa por 494 euros.

Lavasecadora 8Kg/6Kg Motor Digital Inverter Clase E/A Blanca WD80HG4U04BEEC PVP en Samsung (con descuentos) — 494,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

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