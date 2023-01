Nueve regalos de Reyes de última hora para amantes de la tecnología por menos de 100 euros

¿Todavía te falta algún regalo para el Día de Reyes? Si has pensado en algún artículo de tecnología y tu presupuesto máximo está en los 100 euros, aquí tienes algunas ideas que, además, todavía te llegarán a tiempo.

Amazfit GTR 2

Si lo que queremos es regalar un reloj inteligente, podemos hacernos la versión 2022 del Amazfit GTS tanto en negro como en dorado dentro del presupuesto que nos hemos marcado, por 99,49 euros, rebajado en unos 30 euros desde los 129,99 habituales.

En este caso tendremos un completo reloj en formato redondo (de ahí la R de round en su nombre), que cuenta con una pantalla AMOLED de 1,39 pulgadas Always on, que destaca por su autonomía de hasta 14 días en un uso normal. Además, nos ofrece seguimiento de la actividad física con sensores cardiaco y de oxígeno en sangre incluidos aunque no GPS.

[2022 New versión] Amazfit GTR 2 Smartwatch con llamada Bluetooth 90 + Modos Deportivos Rastreador de Actividad Frecuencia Cardíaca Monitor SpO2 Almacenamiento de Música 3 GB Alexa incorporado Hoy en Amazon por 99,49€ PVP en PcComponentes 120,70€

Crucial X6

Para regalar almacenamiento externo, del más veloz posible, podemos hacernos a muy buen precio con una unidad de estado sólido portable como el Crucial X6 CT2000X6SSD9, un SSD con 500 GB de capacidad cuyo precio en oferta en estos momentos está en los 58,48 euros en lugar de los 68,80 habituales.

Lleva una rebaja de unos 10 euros y ofrece conector USB-C y USB 3.2 y velocidades de hasta 540 MB/s.

Logitech G403 HERO 25K

Para jugones, un buen regalo puede ser un ratón gaming como el Logitech G403 HERO 25K, que, además de llegarnos a tiempo, nos sale más barato, por 51,67 euros en lugar de 60,79 euros: **nos ahorramos 9,12 euros al comprarlo.

En este caso tendremos un ratón con cable, diseñado para jugar, que destaca por su sensor Hero 25K, con 25.600 DPI o por su sistema de pesas para ajustarlo a nuestro gusto. Cuenta con 6 botones programables y con memoria integrada.

JVC Gumy Mini

Para quienes quieran regalar unos auriculares true wireless fiables por muy poco dinero, los JVC Gumy Mini pueden ser perfectos: sólo cuestan 27,99 euros en estos momentos, con 7 euros de descuento sobre los 34,99 habituales.

Ofrecen resistencia al agua IPX4, 23 horas de autonomía total y 7 horas y media por cada carga completa de los auriculares, son ligeros y además, cuentan con 3 modos de sonido diferentes.

JVC Auriculares inalámbricos Gumy Mini - Bluetooth (5.1) Pequeños y Ligeros, con 3 Modos de Sonido, Resistencia al Agua (IPX4) y 23H de Batería. Deportivos y para Casa - HA-Z66T-B, Negro Hoy en Amazon por 27,99€

Fire TV Stick 4K Max

Ideal como regalo económico y todavía con entrega a tiempo, Amazon nos ofrece también rebajado su Fire TV Stick 4K Max. Concretamente por 39,99 euros, rebajado en 25 euros desde los 64,99 oficiales y habituales.

Hablamos del streamer de formato stick más potente de la gama de Amazon: cuenta con control por voz, conectividad por WiFi 6, ó 2 GB de RAM en lugar del GB o del GB y medio del resto de modelos. Con él podremos disfrutar de todos los contenidos propios de Amazon y podremos instalar apps Android con un alto rendimiento, ya sea usando el mando a distancia como aprovechando el control por voz.

Fire TV Stick 4K

Otra opción por si queremos un precio algo más ajustado sin salirnos de la resolución 4K puede ser el Fire TV Stick 4K, que también nos llega a tiempo todavía. Lo tenemos por 34,99 euros con 25 euros de descuento sobre los 59,99 euros oficiales.

Este modelo puede ser el regalo perfecto para quienes no tienen una smart TV y quieren tener acceso a contenidos de diferentes fuentes o poder hacer streaming desde su propio servidor en cualquier pantalla secundaria de la casa por muy poco dinero sin renunciar a la resolución 4K.

Echo Dot 5ª generación

El Echo Dot de quinta generación sigue en oferta en Amazon y sobre todo, sigue llegando a tiempo para Reyes. El modelo más reciente de la gama nos ofrece las prestaciones del anterior pero cambia ligeramente su aspecto, haciéndose un poco más pequeño.

Sigue ofreciéndonos control por voz, con Alexa, para escuchar música, la radio digital o podcasts y controlar nuestra instalación domótica y dispositivos compatibles. Además, cuenta con botón dedicado para apagar el micrófono si queremos preserva nuestra privacidad. Además, tenemos 3 colores para elegir.

Aunque su precio habitual está en los 59,99 euros, estos días se sigue pudiendo encontrar por 29,99 euros con 30 euros de rebaja.

Echo Dot de 3ª generación

Si nos gusta la idea de regalara un altavoz inteligente pero queremos gastar menos dinero, podemos elegir el Echo Dot de 3ª generación, que para eso es el modelo más económico de la gama. También sigue llegándonos a tiempo y nos sale por sólo 24,99 euros, con rebaja de 25 euros sobre los 49,99 oficiales.

Este modelo es la puerta de entrada ideal a la gama, ofreciéndonos Alexa y control por voz para nuestra instalación domótica por muy poco dinero. Nos puede venir muy bien para añadir en alguna habitación en la que aún no lo tengamos para controlar iluminación o climatización.

Echo Show 8

Otra opción dentro de la gama de altavoces y pantallas de Amazon que nos puede venir bien como regalo y que aún llega a tiempo es el Echo Show 8 de 2ª generación. Lo podemos comprar por 74,99 euros en lugar de 129,99, con lo que nos ahorramos unos 55 euros.

Este modelo nos ofrece las prestaciones habituales en dispositivos con Alexa y añade las posibilidades de una pantalla de 8 pulgadas con la que ver contenidos en vídeo y además. Al integrar cámara, nos sirve también para hacer vídeo llamadas cómodamente.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.