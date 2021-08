La nueva y económica tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite con 4G alcanza los 159 euros en Amazon, su precio mínimo histórico

Las tabletas tuvieron un resurgimiento durante el confinamiento y la enseñanza online, y hay personas que han descubierto que pueden realizar con ellas muchas de las tareas que hacían con un ordenador. Además, son dispositivos cómodos para el entretenimiento. Un modelo bastante económico que ha alcanzado su nuevo precio mínimo histórico es la Samsung Galaxy Tab A7 Lite con conectividad 4G por 159 euros.

Comprar la tableta Samsung Galaxy Tab A7 Lite al mejor precio

Con un precio de venta al público recomendado de 199 euros, en Amazon se puede adquirir la tableta Samsung Galaxy Tab A7 Lite con conectividad 4G/LTE con un descuento que la deja a 159 euros, su precio mínimo histórico en la plataforma.

Samsung - Tablet Galaxy Tab A7 Lite de 8,7 Pulgadas con Tecnología LTE y Sistema Operativo Android I Color Gris (Versión Es) Hoy en Amazon por 159,00€ PVP en PcComponentes por 184,91€

La Samsung Galaxy Tab A7 Lite es la versión más económica de la popular A7 y que destaca por su relación calidad-precio. Cuenta con una pantalla TFT de 8,7" con resolución WXGA+ (1.340 x 800 píxeles), lo que la hace compacta y mucho más manejable que las estándar de 10" para leer o consumir contenido multimedia.

Cuenta con un procesador MediaTek Helio P227 con la GPU PowerVR GE8320 acompañados de 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno ampliables mediante Micro SD de hasta 1 TB. Por sus prestaciones nos encontramos con una tableta de gama baja o de entrada con una potencia limitada para ciertos usos.

No está pensada para jugar a títulos exigentes como Genshin Impact o Call of Duty Mobile, pero no debería tener problemas para usar servicios de videojuegos en la nube como Stadia, GeForce Now o Xbox Cloud Gaming. Su batería es de 5.100 mAh y el cargador de 7,8W. Usa el sistema operativo Android 11 bajo la capa de personalización One UI 3.1.

Tiene una cámara trasera de 8 MP y una frontal de 2 MP para videollamadas. Se puede conectar a redes Wi-Fi de doble banda y emparejar accesorios por Bluetooth 5.0. Alberga jack de 3,5 mm para auriculares y USB-C, así como altavoces duales estéreo compatibles con sonido Dolby Atmos.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 36 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.