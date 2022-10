Nuestros seis imprescindibles si trabajas todo el día con el ordenador: desde altavoces hasta un ratón ergonómico

Cuando se trabaja todo el día con el ordenador al final se acaba por invertir para estar lo más cómodo posible. Un buen conjunto de teclado y ratón, una lámpara que ilumine bien para evitar la fatiga y hasta unos auriculares con cancelación de ruido para concentrarnos o desconectar del exterior. Esta es una pequeña selección de seis de nuestros imprescindibles si te pasas el día trabajando delante de la pantalla.

Periféricos para trabajar con el ordenador

Empezamos con la iluminación. Lo habitual es comprar un flexo y colocarlo al lado de la pantalla, pero la barra de luz de Xiaomi (53,55 euros) está diseñada para colocarse encima del monitor y, de este modo, se ahorra espacio además de evitar reflejos. Ofrece ajuste del brillo y del color y cuenta con una estructura de rotación magnética. Se alimenta a través de USB, pudiendo enchufarlo a uno del ordenador, y viene con un mando a distancia inalámbrico.

Si el monitor no tiene altavoces integrados (y aunque los tuviera, los de muchos modelos son poco potentes y suenan enlatados), no hace falta gastar mucho para tener unos que suenen bien. Los Creative Pebble Plus (34,99 euros) incluyen un subwoofer con puertos y salida inferior de cuatro pulgadas para una potencia y profundidad notables. Los controladores de alcance medio de dos pulgadas tienen una elevación de 45º para ofrecer una mejor experiencia. Se alimentan a través de USB y al ordenador mediante la entrada AUX de 3,5 mm. La potencia de los altavoces es de 8W RMS.

Hay que cuidar mucho la postura cuando se trabaja sentado durante tantas horas. Y no solo hay que prestar atención a la silla, sino también al ratón. El Trust Verto (24,99 euros) es un modelo vertical que se conecta al ordenador de manera inalámbrica mediante el receptor USB de 2,4 GHz y que tiene DPI configurables de 800 a 1600. Con un alcance inalámbrico de 10 metros, su diseño se adapta a cualquier mano y al tener la muñeca a 60º se reduce la tensión y el dolor.

El teletrabajo continúa y las videollamadas son la forma preferida de hablar con los compañeros, así que una webcam que ofrezca imagen de calidad se agradece. La Logitech StreamCam (110,15 euros) es una de las opciones con mejor relación calidad-precio. Puede retransmitir a 1080p 60 fps, es decir, Full HD con la máxima fluidez. El campo visual es de 78 grados y el enfoque automático "inteligente" nos ayuda a permanecer siempre enfocados. También integra micrófonos para que nos puedan escuchar.

Pasamos al teclado. El Logitech MX Keys Mini (91,98 euros) es una propuesta compacta que tiene interesantes características. Sus teclas son "inteligentes": se iluminan cuando se acercan las manos y la luz se ajusta automáticamente conforme a las condiciones lumínicas. Es multidispositivo, ya que permite tener sincronizados hasta tres dispositivos y saltar de uno a otro fácilmente con solo pulsar un botón. La carga se realiza por USB-C y es rápida.

Acabamos con unos auriculares con cancelación de ruido, útiles para desconectar o concentrarse al máximo en lo que estemos haciendo. Los Sony WH-CH710NB (82,99 euros) tienen un buen diseño y autonomía brutal de hasta 35 horas, se conectan al ordenador o dispositivo móvil por Bluetooth 5.0 y también ofrecen conectividad NFC. Integran un control con el que se puede controlar el volumen o activar/desactivar los auriculares. Disponen de micrófono y compatibilidad con el asistente de voz del smartphone.

