Los nostálgicos querrán tenerla en casa: esta recreativa clásica con lo mejor de Capcom y Marvel nunca ha costado menos

Todavía hay lugar para los nostálgicos. Las máquinas recreativas pasaron tiempos mejores en décadas pasadas, pero aún hay quien busca tener en su casa parte de su infancia o adolescencia. Si buscas una así, tienes la máquina Marvel vs Capcom por 504,15 euros en Amazon.

Comprar la máquina recreativa Marvel vs Capcom al mejor precio

Con un precio anterior de 699,99 euros, ahora está por 504,15 euros, con un desplome de precio de 195,85 euros y siendo su precio más bajo. Recuerda que suscribiéndote a Amazon Prime dispones de 30 días de prueba gratis.

Esta máquina recreativa, ambientada en la lucha de los personajes de Marvel contra los de Capcom, es ideal para los nostálgicos de los salones recreativos. Ofrece la botonera clásica de estas máquinas, además de dos joystick.

Cuenta con una pantalla LCD de 17 pulgadas, alcanzando una altura máxima de 155 cm si montamos un módulo que añade para elevar la base. También incluye conectividad WiFi para ver las estadísticas en tiempo real de otros jugadores.

CUenta con ocho juegos clásicos, como Marvel vs Capcom 2,Marvel vs Capcom,Marvel Super Heroes vs Street Fighter,X-Men vs Street Fighter,Marvel Super Heroes,X-Men: Children of the ATOM,X-Men: Mutant Apocalypse and Marvel Superheroes in War of the Gems

Más ofertas

Recuerda que suscribiéndote a Amazon Prime dispones de 30 días de prueba gratis y podrás disfrutar de otros servicios como Prime Video. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.





Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imágenes | Arcade1Up

En Xataka Selección | ¿No llegaste al Black Friday y al Cyber Monday? Estos son los mejores descuentos en tecnología que aun puedes aprovechar

En Xataka | Cómo montar tu setup gaming: 42 sillas, mesas, iluminación, organización, accesorios y más para tu espacio de juego