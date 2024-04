No suelo recomendar auriculares Bluetooth por debajo de los 20 euros, pero estos de Xiaomi me tienen encantado

Hace unos meses se me estropearon mis auriculares Haylou GT1 Plus; unos auriculares que solían rondar por aproximadamente 45-50 euros en AliExpress y que en su día me sorprendieron por su autonomía. Los venía utilizando unos cinco años, por lo que desde que se me estropeó la base de carga, estuve buscando algo bueno, bonito y por aproximadamente 20 euros. Barajé muchísimas opciones, pero finalmente me decanté por los Redmi Buds 4 Lite de Xiaomi y no puedo estar más contento. Además, actualmente se pueden encontrar por sólo 17,09 euros (a mí me costaron unos 25 euros).

Comprar auriculares Bluetooth Xiaomi Redmi Buds 4 Lite al mejor precio

No son los únicos auriculares que utilizo. Los Redmi Buds 4 Lite los compagino con los Redmi Buds 3 Pro , que me compré más tarde para un uso en concreto. Mientras los segundos los utilizo para el transporte público porque cuentan con cancelación activa de ruido, los primeros los uso tanto para estar en casa como para hacer ejercicio.

No suelo recomendar demasiados auriculares Bluetooth por este precio, pero en este caso puedo hablar desde la experiencia. Frente a otros modelos que he probado, más baratos y más caros (incluso comparándolos con los Redmi Buds 3 Pro), hay bastantes cosas que me sorprendieron con tan sólo utilizarlos unas horas.

Lo primero es la calidad de la construcción, especialmente si hablamos de la bisagra, un punto que siempre me ha interesado porque, por unas u otras razones, muchos de los estuches de carga que he tenido se han acabado rompiendo por esta zona. El estuche de carga se siente de muy buena calidad, y desde luego no parece que se vaya a romper con bastante tiempo de uso.

Pero, sin duda, lo que más me sorprendió (y lo sigue haciendo) es la potencia de sonido, ya que, por lo general, tanto los auriculares de Xiaomi como los de otras marcas, el volumen suele escucharse demasiado bajo; algo que ocurre sobre todo en modelos de gama de entrada y gama media.

Este no es el caso, y aunque no suelo escuchar música o contenido multimedia con el volumen al máximo, sí que es un buen punto por no estar tan limitado como con otros auriculares que he tenido.

Por otro lado, la batería, y en especial su autonomía, no es algo que destaque demasiado; salvando el puerto USB-C, nos encontramos con lo habitual en este rango de precios: aproximadamente 5 horas de autonomía o de 20 horas si contamos con el estuche de carga.

Además de todo ello, estos auriculares cuentan con otras características a tener en cuenta. En primer lugar, integran diafragmas de 12 mm y disponen de conectividad Google Fast Pair para un emparejamiento por Bluetooth 5.3 muy rápido (únicamente en dispositivos Android).

Y por otro lado, hablamos de unos auriculares con certificación IP54 con resistencia al agua, por lo que son perfectos para utilizarlos mientras se hace deporte.

De momento, y bajo mi experiencia, estos son los únicos auriculares Bluetooth que he probado y que recomiendo. Los de Haylou me costaron el doble, pero en líneas generales, estos de Xiaomi son más completos y ofrecen una calidad de audio más potente y con mejor nitidez.

