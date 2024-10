No suelo gastarme mucho dinero en altavoces Bluetooth, pero con este de Harman Kardon haría una excepción

Más allá de todas las funciones que ofrece un Echo Dot de 5ª generación, el 90% de las veces lo uso como altavoz Bluetooth para escuchar música o reproducir contenido a través del móvil o de la Nintendo Switch. Lo compré hace ya tiempo por aproximadamente 30 euros, por lo que desde entonces no me he planteado cambiarlo por otro, sea o no inteligente, más caro; hasta ahora. Y la culpa la tiene el Harman Kardon Luna, un altavoz muy completo que ahora está disponible de oferta en MediaMarkt por 116 euros.

Harman Kardon Luna MediaMarkt — 116,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Un altavoz potente, compacto y muy ligero

Aunque el precio recomendado del Harman Kardon Luna no es muy elevado —normalmente se encuentra por 179 euros—, lo cierto es que esa rebaja del 35% (63 euros al cambio) es interesante. Por 116 euros, que es lo que cuesta actualmente, podemos encontrar otras opciones, pero este me ha ganado por varias razones.

El Harman Kardon Luna es un altavoz Bluetooth que entra por los ojos. Es bonito en su color negro o blanco y su formato horizontal es ideal, porque además es compacto y ligero, ya que su peso es de sólo 0,71 kg. Incluye una botonera en la parte superior y el altavoz se encuentra por toda la zona lateral. Estéticamente no tiene nada reprochable.

Pero más allá de su aspecto, lo cierto es que también es interesante por lo que ofrece. Este altavoz ofrece una potencia nada desdeñable de 55W. Permite conectar hasta dos dispositivos a la vez y también se pueden conectar dos Harman Kardon Luna (en el caso de que compremos dos unidades) para ofrecer un sonido estéreo.

Por otro lado, su autonomía, aunque no es la más alta en este tipo de dispositivos, alcanza las 12 horas de uso, y la batería se recarga por completo en sólo 2,5 horas. Además, es un altavoz que se puede utilizar sin problemas en una piscina o en la playa gracias a su certificación IP67.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | Harman Kardon

En Xataka | Mejores altavoces Bluetooth (2024). Cuál comprar y nueve modelos recomendados

En Xataka | Los cinco mejores altavoces Bluetooth para llevarte tu música a todas partes este verano