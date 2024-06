Los cinco mejores altavoces Bluetooth para llevarte tu música a todas partes este verano

Con la llegada del buen tiempo, llega el momento de sacar los altavoces Bluetooth para disfrutar de nuestra música al aire libre. Si aún no tienes uno y llevas tiempo pensando en hacerte con algún modelo que se traiga y se lleve bien, que no pese demasiado y sobre todo, que ofrezca un sonido de alta calidad, has llegado al lugar adecuado. Aquí tienes algunos de los mejores que vas a encontrar en el mercado.

Aclarar ante todo que, en esta selección hemos elegido modelos muy compactos, cómodos de llevar; de los que ocupan poco espacio en la mochila o en el bolso y no pesan demasiado. Hemos primado este aspecto frente a la potencia de sonido.

Bose SoundLink Flex

Comenzando por la propuesta más cara, tenemos el Bose SoundLink Flex que nos ofrece la habitual calidad de la marca, en todos los sentidos, por unos 129 euros, aunque su precio oficial es de 169,95 euros.

Este modelo nos ofrece un cuidado diseño, con posibilidad de elegirlo en varios colores, y un peso de 600 gramos. Cuenta con cinta para asirlo a un mosquetón o anilla y nos ofrece Bluetooth 4.2, manos libres resistencia al agua IP67. Además, es compatible con la app Bose Connect y se puede emparejar a un segundo altavoz.

Se carga mediante USB-C, ofrece unas 12 horas de autonomía, con carga completa de la batería en 4 horas y también dispone de manos libres. Eso sí, no ofrece más modos de conexión que el inalá,brico por Bluetooth; nada de auxiliar o puerto USB para pendrives o ranura para tarjetas MicroSD.





JBL Flip 6

Aunque JBL tiene el Go 3 como altavoz más portable, hemos preferido elegir el JBL Flip 6 que ofrece un excelente compromiso entre peso y tamaño con calidad de sonido. Además, tiene un precio bastante razonable, que puede no llegar a sobrepasar los 100 euros según la tienda.

Este modelo ofrece un diseño cilíndrico compacto, con menos de 18 cm de alto y un diámetro de unos 7 cm, pesando sólo 0,55 Kg. Cuenta con una disposición de altavoces pensada para ofrecer un sonido envolvente y ofrece hasta 12 horas de autonomía con una sólo carga y se conecta mediante Bluetooth 5.1.

Con una potencia de sonido de 20W, como buen altavoz para exteriores, es también resistente al agua, con certificación IP67 y además es compatible con la app JBL Portable para su ecualización. Integra el sistema PartyBoost para enlazar dos altavoces, pero como el anterior, sólo cuenta con el Bluetooth como entrada de audio.

Ultimate Ears Wonderboom 3

Todo un clásico piscinero es el Ultimate Ears Wonderboom 3. Este modelo está en un rango de precios más económico, de unos 65 euros y se puede comprar en una gran variedad de colores.

El Wonderboom 3 tiene un diseño casi esférico, con un acabado en tela, anilla para colgarlo de un mosquetón y un peso de 427 gramos. Ofrece graves potentes y sonido 360º. Es resistente al agua, (IP67), y cuenta con conectividad Bluetooth 5.0 como única entrada de audio. Su autonomía es de 14 horas.

Anker SoundCore 2

Si queremos algo más económico, tenemos una buena opción en el Anker SoundCore 2, que sólo nos costará 35,99 euros, e incluso menos si aprovechamos el cupón del 20% de descuento disponible.

Este modelo con formas cuadradas es un altavoz pequeño, que se puede comprar en tres colores (el más barato es el negro). Tiene un peso de 357 gramos. Su conectividad inalámbrica es Bluetooth 5.0, es resistente al agua (IPX7) y su autonomía es de 20 horas. Además, ofrece una gran autonomía, de más de 20 horas de reproducción.

Anker SoundCore 2 Hoy en Amazon — 35,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Tronsmart Mirtune C2

Por último, en el mismo rango de precios que el anterior pero para los que prefieran el formato cilíndrico, podemos decantarnos por el Tronsmart Mirtune C2, que tampoco decepciona, con un sonido excelente por sólo 39,99 euros.

El Mirtune nos ofrece 24 W de potencia por sólo 520 gramos de peso, cuenta con iluminación LED RGB, y además, es el único de la selección que viene tan completo en cuanto a fuentes de audio: además del Bluetooth 5.3, cuenta con entrada auxiliar de 3,5 mm y con ranura para tarjetas MicroSD.

Ofrece una excelente autonomía de hasta 24 horas de uso y por supuesto, es resistente al agua (IPX7) además de contar con función de manos libres y de poderse emparejar a un segundo altavoz para ofrecer un sonido más envolvente. No se puede pedir más por lo que cuesta.

Tronsmart Mirtune C2 Hoy en Amazon — 39,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

