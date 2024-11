No quiero un móvil que se parezca a todos los demás. Este es el que me compraría, y cuesta poco más de 300 euros

Las marcas de móviles suelen innovar más bien poco al cambiar de generación, y un buen ejemplo de ello es Apple; pero no es la única. Por ello, marcas como Nothing suponen un soplo de aire fresco en este mercado, y sus precios, lejos de ser caros, son bastante asequibles. Y si en este Black Friday, que puedes seguir con nosotros en el directo de Xataka, estás buscando un móvil que atraiga a simple vista, el Nothing Phone (2a) es una de las mejores opciones de compra, sobre todo ahora que ha bajado de precio hasta los 309 euros.

Un móvil bueno, bonito y barato

Evidentemente, lo que más llama la atención del Nothing Phone (2a) es su particular diseño que ya habíamos visto de forma similar (no igual) en las anteriores generaciones, apostando nuevamente por una carcasa trasera transparente para ver el interior del móvil. Además, esta parte trasera está acompañada por una serie de luces LED bastante llamativas.

Pero el diseño no es lo único que podemos destacar de este móvil. Pese a que hablamos de un modelo económico, no prescinde de otras características como el rendimiento o la comodidad en mano; se trata de un móvil con una excelente relación calidad precio en este sentido.

Su pantalla AMOLED flexible es de 6,7 pulgadas y ofrece una tasa de refresco de 30 a 120 Hz y una resolución de 1084 x 2412 píxeles. En su interior nos encontramos con el procesador MediaTek Dimensity 7200 Pro junto con, en este caso, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, y su batería de 5.000 mAh soporta carga rápida de 45W.

Por otro lado, este móvil llega con Android 14 junto con la capa de personalización Nothing OS 2.5 y, desde su lanzamiento, ofrece tres años de actualizaciones de Android y cuatro de actualizaciones de seguridad; el estándar en móviles de este rango de precio.

Y si hablamos del apartado fotográfico, por la parte delantera nos encontramos con una cámara de 32 MP (f/2.45), y por la parte trasera con un módulo compuesto por un sensor principal de 50 MP (f/1.88, OIS) y un sensor ultra gran angular de otros 50 MP (f/2.2).

Nothing

