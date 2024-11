Ya no quiero un asistente de voz para escuchar música: este cuadro-altavoz es lo que necesito para mi hogar

Los asistentes de voz se han vuelto muy populares en los últimos años. No solo por las funciones que ofrecen para domotizar nuestra casa, sino también por la comodidad que ofrecen para llevar a cabo acciones como reproducir música. De hecho, yo he estado utilizando mi Echo Dot para esto durante mucho tiempo, pero el Black Friday, que puedes seguir con nosotros en directo, me ha creado una nueva necesidad: este altavoz Samsung Music Frame HW-LS60D/ZF, que además ahora está rebajado a 291,90 euros.

Este altavoz de Samsung parece un cuadro, pero es realmente potente

Está claro que, visto el precio, hacerse con un asistente de voz es una opción mucho más económica si queremos escuchar música. Sin embargo, este altavoz de Samsung ofrece mucho más de lo que parece a simple vista. Y hablando precisamente de esto, lo primero que destaca es su apariencia, que simula la de un cuadro, ofreciendo la posibilidad de colocarlo en el propio mueble del salón o colgarlo en la pared, siendo esta la opción por la que me decantaría sin lugar a dudas.

Pero este Samsung Music Frame HW-LS60D/ZF no solo es una cara bonita. A nivel de funcionalidades, el dispositivo es realmente completo, destacando el uso que hace de la inteligencia artificial para analizar las características de la estancia donde lo tengamos colocado, para así adaptar el volumen de acuerdo a nuestras necesidades. De hecho, es capaz incluso de adaptarlo si tenemos un robot aspirador en funcionamiento, para que no nos perdamos detalle de lo que estemos escuchando.

Además, es compatible con los asistentes de voz de Amazon y Google, por lo que no perderemos este tipo de funcionalidades. Y por si fuera poco, es realmente intuitivo, ya que para conectar nuestro móvil al mismo tan solo tendremos que dar un toque con nuestro NFC activado, como si fuéramos a pagar con él. Pero lo mejor de todo es la posibilidad de sincronizar el sonido de la televisión con el altavoz, para así utilizarlo como barra de sonido, o como un sistema envolvente, dependiendo del número de altavoces que tengamos.

