No quería gastarme un pastizal en un proyector. He encontrado este por 30 euros en el aniversario de AliExpress

Desde hace un tiempo, me llevaba rondando por la cabeza la idea de comprarme un proyector para ver series en la cama. No quería gastarme mucho y, ahora, durante el Aniversario de AliExpress, he encontrado el modelo superventas, el Magcubic HY300 Pro, que está disponible por 30,79 euros, aplicando el código ‘ASES02’.

Un proyector barato y que arrasa en ventas

Llevaba tiempo viendo este proyector en TikTok y es que es uno de los modelos baratos que se ha convertido en un auténtico superventas. Pero, ¿cuáles son las razones de su precio, además del precio que tiene? Su diseño, es una de sus principales bazas, ya que estéticamente recuerda mucho al proyector de Samsung.

Otra de las cosas por la que destaca es por ofrecer rotación de 180º. Además, permite proyectar la imagen desde las 40 hasta las 130 pulgadas. Asimismo, ofrece resolución nativa de 1.280 x 720p aunque soporta contenido a 4K. También destaca por ofrecer un brillo máximo de 200 lúmenes ANSI.

Integra dos altavoces con una potencia de 5 W, aunque podrás añadirle un altavoz Bluetooth para poder potenciar este apartado. También cuenta con corrección automática de la imagen. Aunque otra de sus características más reseñables es que viene con sistema operativo Android 11, para que tengas acceso a todas tus apps de streaming favoritas. En lo que a conectividad se refiere, viene con WiFi 6, Bluetooth 5.0 , un puerto USB, otro HDMI y jack de 3,5 mm.

Otros proyectores baratos que te pueden interesar

Mini proyector portátil 4K Hoy en Amazon — 59,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Yoton Mini Proyector Portátil Hoy en Amazon — 59,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Magcubic

En Xataka | Mega-guía para montarte un cine en casa: proyector, pantalla, sistema de sonido y más

En Xataka | Mejores barras de sonido en calidad precio. Cuál comprar y siete modelos recomendados desde 140 euros