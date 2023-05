Si no puedes jugar a Zelda Tears of the Kingdom porque te falta la consola, en Amazon tienes la Switch OLED rebajada

Si estás deseando jugar a uno de los juegos del año como es The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pero aún te falta lo más importante, la consola, aprovecha, que Amazon tiene la Nintendo Switch OLED rebajada y más barata que otras tiendas. Por 330 euros con envío gratuito podrás ir pensando en disfrutar de las nuevas aventuras de Link.

Comprar la Nintendo Switch OLED al mejor precio

Ahora mismo, puedes hacerte con la mejor consola en la que disfrutar de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom por 20 euros menos si la compras en Amazon. Allí la tienes por 330 euros en lugar de los 349,99 habituales. Además, cuenta con envío gratuito y la recibirás en un par de días si eres usuario Prime o aprovechas la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer tu pedido.

Conocida ya de sobras a estas alturas, la Switch OLED es la actualización de la consola híbrida de Nintendo, toda una superventas que ha visto ya pasar más de 5 años desde su lanzamiento.

Sus mayores cambios se centran en la pantalla, que se pone al día con un panel OLED, con 7 pulgadas de diagonal y resolución HD. En su interior seguimos encontrando el mismo procesador gráfico de siempre, una NVIDIA Tegra que mantiene el rendimiento habitual.

Otro aspecto que mejora es el almacenamiento interno, que sube a 64 GB y sigue siendo ampliable mediante tarjetas microSD.

Con su polivalencia habitual, podremos usarla como un consola de sobremesa, gracias a su base dock, pero también como una consola portátil, con mandos integrados o separados, apoyándose en su batería de 4.310 mAh o en los altavoces estéreo que lleva incorporados.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.

Imágenes | Nintendo

En Xataka Selección | Zelda: Tears of the Kingdom se juega mejor con el mando Pro de Nintendo Switch, que vuelve a caer de precio

En Xataka | 'Zelda: Tears of the Kingdom' me entusiasma, pero es imposible que sea "el mejor videojuego de la historia"