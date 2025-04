No es un error: Movistar tiene el nuevo iPad prácticamente gratis y fútbol y series por sólo 9,99 euros

De vez en cuando Movistar lanza alguna que otra promoción con la que podemos llevarnos un móvil o una tablet prácticamente gratis, y esta vez ha vuelto a la carga con otra promoción de lo más interesante. Ahora podemos tener el nuevo iPad (2025) con chip A16 Bionic por sólo 1 euro. Pero... ¿cómo?

Para poder acceder a esta promoción debemos tener contratado el Pack Premium o el Pack Avanzado, de esta forma se quedaría por 1 euro. En cambio, si contratamos el Pack Básico el total a pagar sería de 4,5 euros, que tampoco está nada mal para tratarse del último iPad básico lanzado por Apple.

Un iPad por sólo 1 euro

El iPad (2025) es el último iPad básico que ha lanzado Apple. Aunque no es compatible con Apple Intelligence por integrar el chip A16 Bionic, sí que podemos hablar de una tablet ideal para ver contenido en streaming y para otras tareas. Tiene una buena pantalla IPS Retina de 11 pulgadas y en este caso viene con una configuración de 128 GB de almacenamiento interno. Además, se puede elegir en tres colores: amarillo, azul y plata.

Series y fútbol por 9,99 euros

Por otro lado, cabe mencionar que desde hace no mucho podemos tener una suscripción a Movistar Plus+ sin necesidad de ser cliente. De esta forma, podemos tener acceso a un buen surtido de series, películas, documentales e incluso deportes. La app de Movistar Plus+ es compatible con un buen surtido de televisores, tablets, smartphones e incluso Fire TV Stick. La suscripción, en este caso, tiene un precio de 9,99 euros.

Movistar Plus+: cine, series, fútbol, documentales y más. PVP en Movistar Plus+ — 9,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

