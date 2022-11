Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda por menos de 25 euros: regalo perfecto para gamers nostálgicos antes del Black Friday

Perfecta para ir preparando los regalos de estas Navidades, o para darnos un capricho, esta semana, podemos adelantarnos al Black Friday comprando en MediaMarkt una consola retro portátil como la Nintendo Game&Watch: The Legend of Zelda. La tenemos en oferta por sólo 24,99 euros.

Comprar la Nintendo Game&Watch: The Legend of Zelda al mejor precio

Comprarla ahora, antes de que se agote (que siempre dura poco), nos supondrá llevárnosla por 20 euros menos de lo habitual, que son unos 44,99 euros. MediaMarkt la tiene por sólo 24,99 euros. Tendremos que sumar a su precio, eso sí, 1,99 euros por los gastos de envío, aunque podremos evitarlos si elegimos la recogida en tienda.

Esta consola Game&Watch: The Legend of Zelda de Nintendo viene a rememora las de los 80, siendo un modelo conmemorativo que celebra los 25 años de vida de la saga de Zelda, con 4 juegos en total: The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link y The Legend of Zelda: Link's Awakening más el minijuego Plaga de Topos. Todos en versiones prácticamente originales en inglés o japonés.

Además, como ya podemos imaginar por su nombre, se puede usar como reloj y cronómetro. Con ella tendremos el regalo perfecto para los nostálgicos estas navidades o un dispositivo económico con el que matar el tiempo, aunque los fans de Zelda la apreciarán en especial y por otros motivos, como añadirla a su colección.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.