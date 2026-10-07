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Ninja tiene (y muy rebajada) una de las freidoras de aire más versátiles: su enorme cesta se transforma en dos separadas

Tiene 10,4 litros de capacidad, un diseño muy vistoso y nunca había estado tan barata

Ninja Foodi Flexdrawer Portada
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juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
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862 publicaciones de Juan Lorente

Aunque parecía una moda pasajera, las freidoras de aire siguen siendo unos electrodomésticos muy demandados este 2026. Si estás buscando una y tu prioridad es que ofrezca mucha capacidad para cocinar grandes cantidades a la vez, la Ninja Foodi Flexdrawer te puede encajar: está rebajada hasta los 159,99 euros. Aunque ojo, porque también es una muy buena opción si estás buscando una que tenga doble cesta.

Ninja Foodi FlexDrawer, Freidora de Aire con Compartimento Doble, 10,4L

Ninja Foodi FlexDrawer, Freidora de Aire con Compartimento Doble, 10,4L

Amazon — 159,99 Acaba en 57 min 17 s PcComponentes — 213,66 MediaMarkt — 269,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una freidora muy versátil con más de 10 litros de capacidad

Ninja Foodi Flexdrawer Portada

Estamos ante el precio más bajo que ha tenido este modelo hasta el día de hoy, un descuento de 110 euros con respecto a lo que marca su PVP. Lo más destacado de la misma ya lo hemos adelantado antes y es su cesta. Tiene una capacidad de 10,4 litros, lo que permite cocinar un plato para toda la familia. Ahora bien, incluye un accesorio que permite convertir esta en una doble cesta para cocinar, por ejemplo, un plato y su acompañamiento.

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Ninja promete que es una freidora de aire que permite cocinar hasta para 8 personas a la vez, por lo que incluso te puede venir bien si tienes visita en casa. Si elegimos la configuración de doble cesta, podemos configurar la freidora para que ambas acaben de forma simultánea, incluso si queremos que tengan diferentes temperaturas y tiempos de cocción.

A todo lo anterior hay que sumarle que tiene un diseño bastante visto este modelo, el cual tiene un olor llamado Piedra Dorada. También que tiene siete modos diferentes de cocción, incluyendo uno que permite deshidratar alimentos.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la ninja foodi flexdrawer

 LO MEJOR

  • Precio mínimo histórico: Es la primera vez que baja tanto de precio (aunque solo hasta esta noche).
  • Su cesta: Puedes cocinar con una cesta enorme de 10,4 litros o dividirla en dos según tus necesidades en cada momento.

❌ LO PEOR

  • Ocupa bastante espacio: Al ser tan ancha, necesitarás bastante espacio en la encimera para colocarla.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas una freidora de aire de gran capacidad para cocinar para toda la familia o porque te gusta preparar muchas raciones del mismo plato.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un modelo más compacto porque sueles cocinar para ti solo o para dos personas.
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