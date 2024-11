Mucho Black Friday y mucha oferta, pero mi cabeza sólo piensa en este móvil de Xiaomi

El Black Friday no está dejando auténticas joyas en descuentos de móviles. Pero hay una en concreto que me ha interesado, y no poco. Se trata de la oferta que tiene actualmente el Xiaomi 14T, un móvil que se lanzó hace menos de dos meses y que ya se puede encontrar por 482,88 euros.

Un móvil con pantalla que alcanza un brillo máximo de 4.000 nits

Este móvil de Xiaomi parte de un precio oficial y recomendado de 649 euros, pero desde hace unos días se puede encontrar con un descuento del 26% (166,12 euros al cambio), por lo que finalmente se queda en lo que es su precio mínimo histórico desde su lanzamiento: 482,88 euros.

El Xiaomi 14T es un móvil que, junto a su hermano mayor el Xiaomi 14T Pro, vienen a ofrecer una opción de compra muy interesante en el terreno de los móviles de gama media-alta y gama alta. Este móvil en concreto destaca, entre muchas otras cosas, por su pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, que ofrece una resolución 1,5K y una tasa de refresco de 144 Hz. Además, es compatible con HDR10+, con Dolby Vision y su brillo máximo es de nada menos que 4.000 nits.

A nivel interno no se queda atrás, ya que nos encontramos con el procesador Dimensity 8300 Ultra de MediaTek, y esta versión en concreto llega junto con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Por otro lado, su batería de 5.000 mAh soporta carga rápida de 67W, cuenta con certificación IP68 y su sistema operativo es Android 14, que llega junto con la capa de personalización Xiaomi HyperOS.

Para finalizar, otro de los puntos en los que más destaca es en su configuración de cámaras. Por la parte frontal nos encontramos con una cámara de 32 MP (f/2,0), y por la parte trasera nos encontramos con un módulo de cámaras compuesto por un sensor principal de 50 MP (f/1,7, OIS), un sensor telefoto de 50 MP (f/1.9, 50 mm) y un sensor gran angular de 12 MP (f/2,2, 15mm).

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xiaomi

