El móvil para quienes busquen leer sin llevar un eReader encima ahora está rebajado en la Fiesta de Ofertas Prime

En una época en la que no estamos viendo grandes avances en las pantallas de tinta electrónica, sí que encontramos marcas que dan una vuelta de tuerca a la funcionalidad de estos dispositivos. El Boox Picco es interesante por su formato muy portátil y el TCL P80 Ultra NXTPAPER es atractivo porque se trata de un móvil.

Y, de hecho, dicho móvil está de oferta ahora mismo en Amazon durante la Fiesta de Ofertas Prime en sus dos configuraciones de almacenamiento:

TCL P80 Ultra NXTPAPER ( 256 GB ) por 467,49 euros.

) por 467,49 euros. TCL P80 Ultra NXTPAPER (512 GB) por 509,99 euros.

Eso sí, ambas ofertas son exclusivas para suscriptores Prime, aunque Amazon ofrece una prueba gratuita de 30 días que se puede aprovechar para la Fiesta de Ofertas Prime.

Un móvil con pantalla mate para leer donde quieras

El TCL P80 Ultra NXTPAPER es un móvil que cuenta con algunas características propias de los eReaders o lectores de libros electrónicos. Lo particular de este teléfono es que incorpora un botón que, al pulsarlo, la pantalla se "transforma" en una de tinta electrónica. Lo interesante es que no es un filtro, sino que se trata de una tecnología que se adapta a este tipo de pantallas mediante hardware.

Esto tiene una utilidad bastante interesante de cara a aprovechar ciertos momentos para leer un libro, ya sea en el transporte público o simplemente donde queramos, sin necesidad de llevar encima un eReader, que al fin y al cabo se trata de un dispositivo generalmente más grande que un móvil.

Además, hay algo que, en lo personal, me parece bastante interesante, y es que el botón permite que elijamos dos modos dependiendo del contenido que vayamos a leer: el primero nos permite leer en blanco y negro, mientras que el segundo nos permite leer en color. Este último es ideal para cómics y revistas.

Además, el TCL P80 Ultra NXTPAPER incorpora una pantalla AMOLED mate para evitar que los reflejos nos molesten. Su resolución es de 1.5K y ofrece una tasa de refresco de 120 Hz. También cuenta con un teleobjetivo periscópico 3X de 50 MP, incorpora el procesador MediaTek Dimensity 7400 Elite y su batería tiene una capacidad de 5.800 mAh y una carga rápida de 45W.

⚡ EN RESUMEN: oferta del TCL P80 Ultra NXTPAPER hoy ✅ LO MEJOR Su pantalla mate : evita que los reflejos nos molesten al leer o utilizar el móvil.

: evita que los reflejos nos molesten al leer o utilizar el móvil. El botón NXTPAPER : permite cambiar a tinta electrónica en sus dos modos en blanco y negro o a color.

: permite cambiar a tinta electrónica en sus dos modos en blanco y negro o a color. La utilidad: si solemos leer mucho, nos permite llevar un único dispositivo a cualquier lado sin tener que cargar con un eReader. ❌ LO PEOR Su configuración de RAM: únicamente se puede comprar con 8 GB de RAM. 💡 CÓMPRALO SI... Lees mucho y quieres llevar un único dispositivo a la hora de salir de casa. ⛔ NO LO COMPRES SI... No sueles leer con mucha frecuencia, sobre todo en exteriores.

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Imágenes | TCL

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