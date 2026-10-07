Las Meta Quest 3S de 256 GB se desploman en Amazon: la realidad mixta de Meta nunca había estado tan barata

Dar el salto a la realidad virtual y mixta ya no exige desembolsar las cifras de los modelos de gama alta. Meta ha encontrado la fórmula para llevar las experiencias inmersivas al gran público con un dispositivo potente y accesible.

Si estabas buscando el momento oportuno para hacerte con las Meta Quest 3S, ha llegado gracias a la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon). Ahora, en su versión de 256 GB, estas gafas se quedan disponibles por 375,99 euros frente a los casi 470 euros que tienen de PVP recomendado.

Eso sí, para hacerte con esta oferta tienes que ser cliente Prime de Amazon. Si no lo eres, ahora puedes solicitar la prueba gratuita de 30 días para acceder a este y otros chollos en el gigante del e-commerce.

Una oferta imprescindible si quieres adentrarte en la realidad virtual

Las Meta Quest 3S heredan el gran motor del modelo Quest 3 estándar: el procesador Snapdragon XR2 Gen 2 acompañado de 8 GB de memoria RAM. Esto asegura una fluidez absoluta tanto en juegos exigentes como en la navegación por la interfaz, además de permitir carga instantánea de texturas en alta resolución y entornos complejos. Sus cámaras externas permiten ver el entorno real con gran claridad e integrar objetos virtuales en tu propio salón o espacio de juego.

Cuenta con 256 GB de almacenamiento, espacio de sobra para instalar decenas de juegos pesados, apps de productividad, películas en 3D e instaladores sin preocuparte constantemente por borrar contenido.

Sus mandos Touch Plus ergonomizados están diseñados sin los clásicos aros superiores para ofrecer una mayor libertad de movimientos y retroalimentación háptica TruTouch precisa. Además, otra de las cosas por las que destaca es porque funcionan de forma 100% independiente, con acceso a miles de títulos en la Meta Horizon Store y compatibilidad con PC VR mediante cable o WiFi (Air Link).

⚡ EN RESUMEN: oferta para meta quest 3s hoy ✅ LO MEJOR Potencia de gama alta a precio de entrada: monta el mismo procesador Snapdragon XR2 Gen 2 y los mismos 8 GB de RAM que sus hermanas mayores (las Quest 3), asegurando la misma fluidez y compatibilidad total con el catálogo actual.

monta el mismo procesador Snapdragon XR2 Gen 2 y los mismos 8 GB de RAM que sus hermanas mayores (las Quest 3), asegurando la misma fluidez y compatibilidad total con el catálogo actual. Capacidad holgada de 256 GB: es la versión más equilibrada; permite instalar juegos pesados (Asgard's Wrath 2, Batman: Arkham Shadow, etc.), guardar vídeos en 3D y aplicaciones sin tener que gestionar espacio constantemente. ❌ LO PEOR Resolución y campo de visión más ajustados: Su resolución (1832 x 1920 por ojo) y su campo de visión son inferiores a las Quest 3 estándar, pareciéndose más a la generación anterior en claridad óptica.

Su resolución (1832 x 1920 por ojo) y su campo de visión son inferiores a las Quest 3 estándar, pareciéndose más a la generación anterior en claridad óptica. Sin puerto jack de 3,5 mm para auriculares: A diferencia del modelo superior, obliga a usar auriculares inalámbricos, por USB-C o conformarse con el audio integrado en las patillas. 💡 CÓMPRALA SI... Estás buscando tu primer visor inmersivo o quieres dar el salto desde unas Quest 2 sin gastar más de 400 euros. ⛔ NO LA COMPRES SI... Vas a usar el visor para trabajar con pantallas virtuales, leer mucho o buscas la máxima nitidez óptica de borde a borde (en este caso, es mejor tirar por la versión estándar).

También pueden interesarte

XREAL xbx a01+ AR Gafas, 147” Pantalla Portátil para Cine & Juegos Amazon — 259,00 € Acaba en 1 h 2 min El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Meta

En Xataka | Gafas de sol "inteligentes": qué tienen estas gafas para ser smart, mejores recomendaciones de compra y modelos destacados

En Xataka | Mejores pulseras de actividad: cuál comprar y ocho modelos recomendados desde 20 euros