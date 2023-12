Los mejores regalos tech originales para viajeros empedernidos

Salir de viaje en tu actividad profesional puede plantearte algunos problemas a la hora de utilizar y sacar partido ciertos dispositivos fuera de casa. Afortunadamente, hoy día cuentas con una buena variedad de productos y periféricos enfocados a facilitarte tu tarea profesional en la distancia y además suponen un estupendo regalo de cara a la Navidad. Vemos algunos de ellos.

INIU batería externa

Este cargador externo de 5 W tendrá más del 60% de la batería de tu teléfono cargada en media hora y hasta el 34% de la del iPad en el mismo tiempo. Tiene salida de 22.5 W con carga rápida PD3.0 & QC4.0. Cuenta con entrada USB Tipo C y puede alimentar a tres dispositivos de forma simultánea. También cuenta con linterna integrada. En Amazon tiene un precio de 30,99 euros.

INIU Power Bank, 22.5W Bateria Externa Carga Rapida 20000mAh, Bateria Portatil PD3.0 QC4.0, Powerbank 3A (USB C Input&Output) LED Compatible con iPhone 15 14 13 12 X Pro Samsung Xiaomi Huawei Hoy en Amazon — 30,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

TESSAN adaptador enchufes

Este adaptador universal es ideal para aquellos viajeros más frecuentes. Tiene dos tipos de puertos USB: el de alimentación del puerto USB-A es de 5 V/2,4 A MÁX. y la alimentación del puerto USB-C es de 5 V/3 A MÁX. Además, también ofrece un adaptador internacional con un puerto de CA. Cuenta con entre 100 y 250 V, con una potencia de 1100-2500 W y una carga máxima es de 10 A. Solo mide 5 x 5,3 x 7,1 cm y pesa 167 gramos, por lo que es perfecto para entrar en cualquier maleta o maletín de trabajo. En Amazon tiene un cupón descuento del 12% que lo deja en un precio final de 21,99 euros.

TESSAN Adaptador Enchufe Universal, Enchufe Universal Viaje con 2 USB y 3 USB C, Adaptador de Viaje para USA, UK, Irland, Austuralia, Cargador para Más de 224 Países, Travel Plugs Hoy en Amazon — 24,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Lexar Professional multilector de tarjetas

Este lector tres en uno USB 3.1 admite los últimos formatos SD, microSD y CompactFlash de alta velocidad (incluido UDMA 7). También es compatible con las tarjetas SD UHS-I, al igual que USB 2.0. Ofrece velocidades de transferencia de hasta 312 MB/s (leyendo hasta cinco veces más rápido que USB 2.0) para tarjetas SD, microSD y CompactFlash (hasta 160 MB/s). También es compatible con UHS-I (hasta 170 MB/s). Tiene un precio en Amazon de 28,79 euros.

Lexar Professional Multi-Card 3-in-1 USB 3.1 Lector, Hasta 312 MB/s para Tarjeta SD/Micro SD/CompactFlash, 160 MB/s, Adaptador Incluye cable USB tipo C a tipo A (LRW500URBAMZN) Hoy en Amazon — 28,79 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

UGREEN Revodok Hub

Este hub de cinco puertos cuenta con un puerto HDMI 4K, un puerto de carga USB C PD de 100 W, un puerto USB 3.0 y dos puertos USB 2.0. Es necesario tener en cuenta que la salida HDMI del hub no funcionará si el puerto USB C de tu dispositivo no admite la transmisión de vídeo. Proporciona hasta 100 W de potencia a través del puerto de carga USB C y admite una resolución 4K de hasta 30 Hz compatible con versiones anteriores de 1080p. Su precio en Amazon es de 18,74 euros.

UGREEN Revodok Hub USB C HDMI 4K Adaptador USB C a USB 5 en 1 con 100W PD Carga Compatible con MacBook Pro Air M2 M1 iPad Pro Air iPhone 15 Plus Pro MAX XPS 17 Surface Pro Galaxy Tab S9 Ultra S23 S22 Hoy en Amazon — 18,74 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Amazon Basics maletín con asa trolley

Cuando los viajes son constantes y largos en muchas ocasiones, el maletín para llevar documentos y el ordenador portátil es una elección importante, como también lo es la comodidad. Este maletín con ruedas es perfecto para profesionales. Tiene un bolsillo delantero de fácil acceso con varios compartimentos para artículos como bolígrafos, cuadernos y tarjetas de visita.

Por su puesto, el compartimento reservado al ordenador portátil de hasta 16 pulgadas está acolchado para garantizar su seguridad. También cuenta con asa telescópica con bloqueo y un diseño muy ligero que permite meterlo bajo el asiento en aviones y trenes. Su precio en Amazon es de 48,69 euros.

Amazon Basics - Maletín para portátil con ruedas de rápido movimiento y bolsillo delantero accesible, compatible con portátiles de hasta 16 pulgadas (40 cm), Negro Hoy en Amazon — 48,69 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Crucial X6 1 TB SSD portátil

Este SSD portable tiene una capacidad de almacenamiento de 1 TB, con una velocidad de lectura de 800 MB/s. Sus dimensiones son tan cómodas para llevarlo a cualquier parte que cabe en la palma de la mano y solo pesa 39 gramos. Tiene una velocidad de transferencia de 10 Gb/s y se conecta mediante cable USB 3.2 Gen-2 tipo C a Tipo C.

Crucial X6 1TB SSD Portátil - Hasta 800MB/s - PC y Mac - Unidad de Estado Sólido Externa USB 3.2, USB-C - CT1000X6SSD9 Hoy en Amazon — 59,67 € PcComponentes — 64,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio económico.

Imágenes | Amazon, Crucial, UGREEN, Lexar, TESSAN, INIU

