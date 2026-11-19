Amazon ha dado comienzo al Black Friday con muchas ofertas en sus dispositivos Kindle, Echo, Fire TV Stick y más. Por ello, en este artículo vamos a repasar las cinco mejores ofertas que hay ahora mismo disponibles con alguna que otra mención que podemos utilizar como alternativa.

Kindle Paperwhite Signature Edition por 159 euros, un eReader grande que es ideal para devorar libros.

por 159 euros, un eReader grande que es ideal para devorar libros. Fire TV Stick 4K Plus por 37,99 euros, el dongle de Amazon con sistema operativo FireOS.

por 37,99 euros, el dongle de Amazon con sistema operativo FireOS. Alexa Tablet 12 Pro por 389 euros, una tablet con pantalla 2K, Alexa+ y Google Play.

por 389 euros, una tablet con pantalla 2K, Alexa+ y Google Play. Kids Echo Dot por 78,99 euros, un altavoz orientado a los más peques de la casa que puede reproducir audiolibros infantiles, historias interactivas y más.

por 78,99 euros, un altavoz orientado a los más peques de la casa que puede reproducir audiolibros infantiles, historias interactivas y más. Blink Outdoor 4 por 24,99 euros, un sistema de cámaras para exteriores.

Kindle Paperwhite Signature Edition

Como no podía ser de otra forma, algunos (no todos) de los Kindle han bajado de precio, y ahora mismo el que tiene la mejor relación calidad-precio es el Kindle Paperwhite Signature Edition (2024), que se queda por 159 euros. Es ideal para utilizarlo en casa gracias a su pantalla de siete pulgadas, tiene carga inalámbrica y una buena batería.

Como alternativa, tenemos el nuevo Kindle (2026) por 124,99 euros, que es el modelo básico con batería reemplazable y un diseño unibody bastante llamativo. Es más económico, pero tiene publicidad y es un poco más pequeño. También se encuentra el Kindle Colorsoft Signature Edition (2024) por 199 euros, que destaca sobre todo por su pantalla a color de siete pulgadas.

Fire TV Stick 4K Plus

Otro de los dispositivos que no podían faltar en oferta son los Fire TV Stick, y aquí sí que tenemos todos los modelos de oferta. El que tiene la mejor relación calidad-precio es el Fire TV Stick 4K Plus que, por 37,99 euros, cuenta con sistema operativo FireOS, y no con VegaOS que está más limitado.

Si queremos colocar este dispositivo en un televisor Full HD, el Fire TV Stick HD es actualmente el modelo más económico con un precio de 23,99 euros. Si lo queremos colocar en una tele 4K, el modelo Fire TV Stick 4K Select se encuentra por 27,99 euros. Y, finalmente, si buscamos el mejor modelo de Amazon, el Fire TV Stick 4K Max ha bajado hasta los 52,99 euros.

Alexa Tablet 12 Pro

Pese a que llegaron a la tienda hace muy poco tiempo, las tablets de Amazon también han bajado de precio. La que tiene mejor relación calidad-precio es la Alexa Tablet 12 Pro que se queda por 389 euros. Tiene tratamiento antirreflejos, cuenta con Google Play, es compatible con Alexa+ y además su batería ofrece una autonomía de hasta 16 horas de reproducción de vídeo.

Si buscamos una alternativa más barata, la Alexa Tablet 8 ahora mismo tiene un precio de 114,99 euros. Es más pequeña al tener una pantalla de 8,7 pulgadas, su autonomía teórica es de hasta 14 horas de reproducción de vídeo y viene con anuncios.

Kids Echo Dot

Amazon también tiene dispositivos, o más bien versiones, orientados a los más peques de la casa, como es el ejemplo del Kids Echo Dot. Por 78,99 euros, se trata del altavoz inteligente de la marca que, a través de Kids+ (incluye un año gratis) permite acceder a audiolibros infantiles, historias interactivas y sonidos para dormir. También permite crear personajes para que el Echo Dot pueda crear una historia y ofrece recordatorios para las actividades del día.

Como alternativa, si queremos un altavoz inteligente más económico, y que no esté centrada en los peques de la casa, el Echo Dot (2022) se encuentra ahora mismo a un precio de 39,99 euros.

Kids Echo Dot Hoy en Amazon — 78,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Blink Outdoor 4

Por último, si queremos tener un sistema de cámaras para exteriores, ahora es el mejor momento para comprar algún modelo de Amazon. El Blink Outdoor 4 destaca por lo mucho que ha bajado de precio, ya que se encuentra por 24,99 euros (antes 139,98 euros). Incluye un videotimbre y ofrece resolución HD, visión nocturna por infrarrojos y comunicación bidireccional.

Blink Outdoor 4 Hoy en Amazon — 24,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Amazon

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