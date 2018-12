Los mejores libros de 2018 según los editores de Xataka

Decimos adiós a 2018, un año que será recordado por hitos históricos, deportivos y culturales, como por ejemplo los lanzamientos literarios del año. ¿Cuál ha sido el libro del año? Hemos consultado a los editores de Xataka para dar con la obra lanzada en 2018 de ciencia ficción, tecnología o ciencia que más les haya impactado. ¿Cuál es el tuyo?

Breves respuestas a las grandes preguntas, de Stephen Hawking

Recomendado por Javier Penalva

Mi libro del año se lo otorgo a Stephen Hawking no solo por ofrecerle un último recuerdo en el año de su muerte, sino porque, estés de acuerdo o no, sus reflexiones nunca dejan a nadie indiferente.

En este libro quedan recopiladas sus reflexiones más actuales sobre temas nuevos y también clásicos, en las cuales estaba trabajando hasta sus últimos días. Ironía, brillantez y algunas pinceladas personales que le dan un toque diferente al libro Breves respuestas a las grandes preguntas (12,34 euros en versión eBook y 12,34 euros en Kindle).

Recomendado por Juan Carlos López

Mi libro de ciencia favorito de cuantos han llegado a las librerías este año es, sin lugar a dudas, ‘Breves respuestas a las grandes preguntas’, de Stephen Hawking. Y es que me resulta imposible resistirme a la temática de este ensayo, que aborda algunos de los asuntos más apasionantes desde el punto de vista de la cosmología, así como el futuro de la humanidad. Ni más ni menos.

Pero no solo me gusta por la envergadura de los temas que aborda; también por el estilo directo, claro y diáfano con el que expresa sus pensamientos Hawking. En realidad este no es ningún descubrimiento porque ha dado buena muestra de su capacidad literaria en muchas otras publicaciones anteriores a esta, pero sigue sorprendiéndome su absoluta lucidez a pesar del incesante avance de un deterioro físico que finalmente acabó con su vida poco antes de la publicación de este libro. Si te gusta la ciencia o si, simplemente, quieres saber qué lugar ocupas en el universo, te sugiero que no lo dejes escapar.

Los asesinatos del Lunes negro, de Jonathan Hickman y Tom Coker

Recomendado por PRobertoJ

Que la macroeconomía es algo en lo que la gente de a pie tiene bastante poco que decir es algo que muchos han asumido con cierta indolencia. Que sea cosa de conspiraciones, casas mágicas, adoradores de Mammon y famiglias cuyas raíces se hunden en el inicio de los tiempos es algo que asumirían con muchísima más pasión.

Y en torno a eso Hickman y Coker construyen el ‘From Hell’ de las crisis económicas capitalistas, uno que empieza con la gente saltando por la ventana en el crash del 29 pero no como te contaron. Porque… “oh, cómo aman los pobres la mentira”.

Army of None: Autonomous Weapons and the Future of War, de Paul Scharre

Recomendado por Raúl Álvarez

Llegué a este libro gracias a unas recomendaciones que Bill Gates hizo en Twitter y vaya sorpresa. A pesar de estar en inglés se trata de una lectura profundamente didáctica y entretenida que nos relata qué esta sucediendo a día de hoy dentro del desarrollo de armas autónomas y cómo se vislumbra el futuro de las guerras.

Hoy día escuchamos mucho de robots autónomos, coches con sistemas de conducción autónoma y hasta tiendas automatizadas, ¿pero qué sucede con las armas? Se trata de un tema delicado que pocas veces suele saltar a los medios precisamente por lo que representa: una nueva forma de librar guerras.

Sin embargo, no todo son desventajas y peligros, ya que el autor nos plantea diversos escenarios donde este tipo de armas podrían traer ventajas, por lo que tenemos una visión desde diversos ángulos y puntos de vista.

Lo interesante de este 'Army of None: Autonomous Weapons and the Future of War' (14,99 euros en versión Kindle) es que fue escrito por alguien que fue veterano de guerra y que, afirma, ayudó a arrancar varios proyectos de armas autónomas para el gobierno estadounidense.

Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos

Recomendado por Antonio Ortiz

Para cualquier lector de Dick, 'Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos' (9,49 euros en versión Kindle y 9,49 euros en versión eBook) es una biografía impagable, no sólo por el tremendo personaje sino por cómo se pueden revisitar muchas novelas y leerlas bajo la luz de la tremenda personalidad e historia.

No es muy Carrere, o no al menos en el sentido de autoficción que tan famoso le acabó haciendo (para ello me iría a Limonov que es uno de los mejores libros que he leído en años), pero sí es sorprendente, inteligente y a ratos fascinante por el poderío del personaje y por como refleja a su vez gran parte del siglo XX. Sus relaciones con Lem, Tim Powers o K Leguin son también oro puro para aficionados al género.

Street Fighter, de Steve Hendershot

Recomendado por Frankie MB

Con motivo de su 30º aniversario, Steve Hendershot hace un repaso integral al juego que revolucionó las salas recreativas. Ryu, Chun Li y tantos otros han pasado a convertirse en iconos universales incluso más allá del videojuego, y 'Street Fighter' consigue tocar todas las dimensiones del fenómeno, profundizando en su contexto, ahondando en el diseño, los personajes, el proceso de creación, el fenómeno fan y explorando el alcance de la licencia.

El formato de presentación tiene un énfasis visual tremendamente acertado que respalda unos textos ricos en detalles, curiosidades y aspectos esenciales para entender el fenómeno; intercalando ilustraciones icónicas, fotografías y -lógicamente- una muy generosa recopilación de imagenes de todas y cada una de las entregas de la saga, siendo un tomo absolutamente imprescindible para los apasionados por la historia del videojuego.

Creative Selection: Inside Apple’s Design Process During the Golden Age of Steve Jobs, de Ken Kocienda

Recomendado por Antonio Sabán

'Creative Selection: Inside Apple’s Design Process During the Golden Age of Steve Jobs' (8,99 euros en versión Kindle) me parece una de las grandes lecturas tecnológicas del año, particularmente si te interesa conocer cómo se funcionaba internamente en la segunda etapa de Jobs en la compañía de Cupertino.

El autor, desarrollador de grandes proyectos de software que detalla, como los del teclado táctil del iPhone o de la versión de escritorio del navegador Safari, explica en profundidad la cultura de trabajo en cuanto a diseño y procesos, donde destacaban, entre otros, las demos internas de producto.

La revolución feminista geek, de Kameron Hurley

Recomendado por Eva Rodríguez de Luis

Una reseña vídeo en la que se critica el físico de la cara que hay al otro lado de la pantalla, una review escrita en la que se cuestiona el conocimiento de la autora, a pesar de ser una persona con años de experiencia que dirige un medio líder en tecnología, interrupciones para repetir lo que acabas de decir... realidades que las profesionales del sector tenemos que aguantar simplemente por el hecho de ser mujeres.

En 'La revolución feminista geek' (12,33 euros en versión Kindle y 12,33 euros en eBook) se recogen una serie de ensayos de Kameron Hurley sobre el feminismo, las redes sociales y su propia experiencia que llaman a la reflexión sobre la invisibilización de las mujeres y la importancia del cambio social, narrado de forma provocadora y brutalmente honesta.

El Mundo Ausente, de Tom Sweterlitsch

Recomendado por César Muela

Todo empieza con un marine estadounidense que asesina a toda su familia, salvo a su hija, que acaba escapando. La agente encargada de investigar el caso acaba sabiendo que la Armada de EE.UU. tiene una flota secreta para viajar en el tiempo, aunque solo hacia el futuro. El libro trata sobre la investigación que hace la agente, aunque lo más interesante para mí es cómo entronca las diferentes líneas temporales, las realidades paralelas y, en definitiva, un poso que es ideal si te gusta la ciencia ficción y el suspense.

Dicen que tiene cosas de El Silencio de los Corderos y de Interstellar, aunque creo que su universo es bastante peculiar (de hecho, la 20th Century Fox tiene los derechos para hacer una película basada en el libro junto a Neill Blomkamp).

Vegetarianos concienciados, de Lucía Martínez

Recomendado por Ladyfitness

Se trata de un manual práctico para aquellas personas que se hayan pasado al vegetarianismo y que quieran saber cómo pueden comer mejor. En un momento en el que la oferta de productos vegetarianos va en aumento en todos los supermercados, es importante que el consumidor esté informado y sepa diferenciar cuáles son las opciones saludables de aquellas que no lo son: el sello “vegetariano” no convierte a un producto automáticamente en saludable.

Basado en la ciencia y en la evidencia, “Vegetarianos concienciados” (11,39 euros en versión Kindle y 11,39 euros en versión eBook) es uno de los pocos textos de autores españoles que abordan esta problemática. Escrito por la nutricionista Lucía Martínez, una de las voces más autorizadas en el país sobre la materia, pone al alcance de nuestra mano una guía práctica para comer mejor dejando de lado los alimentos de origen animal.

El fin de la muerte, de Cixin Liu

Recomendado por Albertini

He de confesar que cuando llevaba cien páginas de 'El fin de la muerte'(9,49 euros en versión Kindle y 9,49 euros en versión eBook) de Cixin Liu tuve ya no que volver a empezar, sino releer la trilogía entera para comprobar, deliciosamente, cómo las fascinantes ideas del novelista se entrelazaban unas con otras en una saga fascinante.

En esta tercera parte, Liu explora cómo escapar de un "ataque de bosque oscuro", es decir, de la aniquilación completa del planeta por parte de unos "cazadores alienígenas". Así en setecientas páginas repasamos teorías e hipótesis científicas completamente apasionantes en una gran novela de ciencia ficción.

21 lecciones para el siglo XXI, de Yuval Harari

Recomendado por Cristian Rus

A Yuval Noah Harari lo he conocido este año, y desde luego ha sido mi descubrimiento del año. Si bien leer sus dos libros previos (‘Sapeins’ y ‘Homo Deus’) no es obligatorio antes de empezar con ‘21 lecciones para el siglo XXI’ (12,34 euros en versión Kindle y 12,34 euros en versión eBook), sí que es recomendable. En ‘Sapiens’ el autor nos pone en perspectiva nuestro pasado, en ‘Homo Deus’ nuestro posible futuro, en ‘21 lecciones para el siglo XX’ se centra pues en el presente que estamos viviendo.

Un libro que pone sobre la mesa algunas de las cuestiones y problemas que más vemos en nuestra sociedad actual, tratando temas políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Un libro perfecto para entender cómo funcionamos como sociedad y cuál es nuestro impacto como individuos. Si quieres comprender un poco mejor qué es lo que te rodea, este libro puede ser de gran ayuda. ¿Lo que más me ha gustado? El estilo propio del autor, donde no ofrece verdades y opiniones absolutas, sino que se limita a hechos y datos a partir de los cuales plantea preguntas al lector.

Una educación, de Tara Westover

Recomendado por Javier Lacort

Empezarás leyendo 'Una educación' (9,49 euros en versión Kindle y 9,49 euros versión eBook ) preguntándote cómo es posible que una chica sin estudios acabe siendo doctora por Cambridge, pero enseguida pasarás a preguntarte cómo es vivir en una situación como la de la autora, cómo es posible que ciertas situaciones ocurran en un país que consideramos avanzado y próspero.

Superación para quien no cree en la autoayuda barata y la persistencia de un tema nuclear en religiones, tradiciones, corrientes filosóficas y creaciones artísticas desde hace milenios: la preparación ante un inminente fin del mundo.

Compórtate, de Robert Sapolski

Recomendado por Dronte

Este es un libro que trata sobre las formas que tenemos los humanos de hacernos daño. Un libro sobre la violencia, la agresión y la competencia. Un libro que comienza describiendo cómo sacarle los ojos, perforarle los tímpanos y arrancarle la lengua a Hitler antes de mantenerlo conectado a una máquina infundiéndole todo el dolor imaginable. Es, además, el libro más positivo del año.

Cuenta Sapolsky que, por naturaleza, es una persona muy pesimista. "Denme cualquier tema y encontraré la forma en que las cosas se pueden desmoronar". Pero que cuando tuvo hijos se dio cuenta de que tenía que controlar esa parte de sí mismo y, para ello, procedió como esperaríamos de un neurobiólogo de la Universidad de Stanford: recopilando todos los datos que le demostraran que el dolor, el sadismo y la maldad no eran inevitables. Le costó casi mil páginas, pero son mil páginas que devuelven la confianza en la humanidad.

Fuego y Sangre, de George R.R. Martin

Recomendado por Enrique Pérez

'Fuego y Sangre' (12,34 euros en versión Kindle y 12,34 euros en versión eBook) es la historia de los Targaryen explicada al detalle. Muchos seguidores de la saga maldecimos al escritor que no dedique todos sus esfuerzos en 'Vientos de Invierno' pero el nuevo libro es toda una enciclopedia que nos sumerge todavía más en su universo. Un equivalente al 'Silmarillion' de Tolkien pero en versión moderna.

George R.R. Martin es un referente en los libros de fantasía y con 'Fuego y Sangre' da rienda suelta a todos los personajes que tiene en su cabeza. El estilo es bastante diferente a ASOIAF pero los fans lo disfrutarán igual.

El orden del día, de Eric Vuillard

Recomendado por PRobertoj

¿Es ‘El orden del día’ (8,54 euros en versión Kindle y 8,54 euros en versión eBook) un ensayo sobre las connivencias sociales con el nazismo o una novela sobre cómo llegamos allí? ¿Es ficción histórica o una simple recopilación de actas de reuniones político-económicas que acaban transformándose, por acumulación, en el mejor libro de terror de 2018?

Tanto da: lo que tengo claro es que sus apenas 140 páginas se leen a partes iguales con velocidad, con pasión, con asombro, con “esto ya lo he visto”, con “esto está volviendo a pasar”. Y Vuillard aprovecha el pasado para señalar con el dedo a los “tolerantes” de hoy sin que le podamos acusar de activista por ello, quizás porque Popper tenía razón.

Maestros del DOOM, de David Kushner

Recomendado por John Tones

Un ensayo esencial en la historia de la prensa del videojuego que permanecía asombrosamente inédito en español y que ha llegado al fin a nuestro idioma en 2018 gracias a la imprescindible editorial EsPop. Se trata de una mezcla de biografía y reportaje periodístico que cuenta el brutal ascenso de John Romero y John Carmack, fundadores de id Software y responsables de uno de los videojuegos de acción más importantes de todos los tiempos: Doom.

Desde la paranoia antiviolencia desatada por su éxito a la forma de gestionar el éxito repentino de dos genios con personalidades casi opuestas, el libro cubre todos los aspectos de un juego que marcó a una generación. Un libro esencial para descubrir una época en la que en el lenguaje de los videojuegos estaba todo por inventar y la industria se estaba, literalmente, creando sobre la marcha.