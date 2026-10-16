Los mejores chollos que hemos encontrado en Amazon hoy, 16 de octubre

Acaba la semana y ya nos hemos colado en el ecuador de octubre. Si estás buscando dispositivos para tu hogar o para tu uso personal, hemos estado buscando en Amazon y estos son los mejores chollos que hemos encontrado hoy.

Barra de sonido TCL S55HE por 84 euros: de 2.1 canales y 220 W.

por 84 euros: de 2.1 canales y 220 W. Robot aspirador Ultenic MX50 por 399,98 euros: con navegación láser y base multifunción.

por 399,98 euros: con navegación láser y base multifunción. Auriculares inalámbricos Google Pixel Buds 2a por 101,82 euros: con cancelación de ruido y hasta 20 horas de batería.

por 101,82 euros: con cancelación de ruido y hasta 20 horas de batería. Smart TV Xiaomi TV F Pro 75 pulgadas por 549 euros: QLED y con sistema operativo Fire TV.

por 549 euros: QLED y con sistema operativo Fire TV. Calefactor Rowenta Compact Power por 29,99 euros: de 2.000 W y tamaño compacto.

Barra de sonido TCL S55HE

El sonido es uno de los aspectos más pobres en las teles hoy en día. Si quieres mejorarlo sin gastar mucho, esta barra de sonido de la firma TCL es uno de los chollos del día en Amazon. La TCL S55HE ha pasado de costar 129 a 84 euros.

Esta barra de sonido de 2.1 canales ofrece una potencia de 220 W y es compatible con Dolby Atmos y DTS Virtual:X. En el apartado conectividad, cuenta con HDMI eARC y Bluetooth 5.3, para que puedas conectarla por cable o de forma inalámbrica.

Robot aspirador Ultenic MX50

Si quieres olvidarte de tener que pasar la escoba y la fregona en casa, este robot aspirador de gama media-alta está rebajado ahora en Amazon. Concretamente, este Ultenic MX50 tiene un precio medio de 469,99 euros pero ahora está rebajado a 399,98 euros.

Este robot aspirador con base de autovaciado incorpora navegación láser LiDAR y mopas que se elevan para evitar dejar mojadas las alfombras, por ejemplo. Además, desde su app puedes programar la limpieza por estancias y lo mejor de todo, es que su base es multifunción e incluso lava y seca las mopas por ti.

Ultenic MX50 Robot Aspirador y Fregasuelos con IA y Estación Todo en Uno Hoy en Amazon — 399,98 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Auriculares inalámbricos Google Pixel Buds 2a

Los Google Pixel son uno de los teléfonos de referencia entre quienes buscan un terminal para hacer buenas fotos. Pero Google, además, tiene auriculares inalámbricos como estos Google Pixel Buds 2a que ahora tienen más de un 30% de descuento en Amazon. Han pasado de costar 149 a 101,82 euros.

Estos Pixel Buds 2a de Google cuentan con cancelación de ruido activa con Silent Seal que ayuda a bloquear el ruido externo. Cuentan con estabilizador ajustable con giro y son muy ligeros y cómodos. En cuanto a su batería, dura hasta 20 horas con el estuche de carga. Por último, destacar su compatibilidad con Live de Gemini.

Smart TV Xiaomi TV F Pro 75 pulgadas

Si estás buscando una tele gigantesca para tu salón, esta QLED de Xiaomi de 75 pulgadas es un chollo imprescindible hoy en Amazon. Su PVP recomendado es de 699 euros, aunque ahora está disponible por 549 euros.

Como hemos dicho, es una tele con un panel QLED de grandes dimensiones (75 pulgadas) cuya principal característica es que funciona bajo el sistema operativo Fire TV (el que traen los Fire TV Stick de Amazon). Es compatible con HDR10+ y con Apple AirPlay.

Calefactor Rowenta Compact Power

Queda poco para que el frío se instale en nuestros hogares. Si quieres equipar tu casa para olvidarte de tener que estar tiritando, este calefactor de Rowenta es un chollo ahora. Ha pasado de costar 47,99 a 29,99 euros.

Se trata de un calefactor compacto pero con una potencia de hasta 2.000 W. Ofrece dos niveles de temperatura y presenta un bajo consumo energético. Además, es silencioso y muy fácil de transportar (gracias al asa que incorpora) y de guardar cuando no lo vayas a usar.

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